Потребителям следует помнить, что несвоевременная подача показателей приведет к тому, что эти данные не будут учтены.

Представление показателей счетчика электроэнергии является критически важным для получения точных платежек. Правильная и своевременная подача данных помогает избежать завышенных сумм в счетах. Стало известно, как и когда передать показатели за свет, чтобы сэкономить.

Потребителям следует помнить, что несвоевременная подача показателей приведет к тому, что эти данные не будут учтены. В таком случае платеж будет рассчитан на основе среднего потребления электроэнергии за предыдущий период.

Показатели счетчика электроэнергии следует подавать за два дня до конца текущего месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца.

Существует несколько удобных способов представления показателей:

Через личный кабинет на сайте ДТЭК.

По телефону в колл-центр ОСР.

Через чат-боты в Viber, Telegram или Facebook Messenger.

Через компанию Yasno, указав лицевой счет и показатели.

При помощи Приват24.

Представление показателей счетчика помогает избежать разногласий между расчетным и фактическим потреблением электроэнергии. Это обеспечивает точность счетов, выставляемых только за фактически использованное электрическое освещение.

Напомним, что 1 сентября украинцы снова будут платить за электроэнергию по предварительному тарифу - 4,32 грн за киловатт-час. Нынешняя цена останется неизменной на длительный период.

Последние новости в Украине:

Напомним, тариф на свет в Украине вырос в этом году.

Как сообщала Politeka, украинцев ожидает улучшение ситуации в энергетике.

Также писала Politeka, тариф на электроэнергию зимой, какими будут цифры в платежках.