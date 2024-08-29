Дізнайтеся, як посадити після часника зелений сидерат, щоб забезпечити себе великим і соковитим урожаем часнику наступного сезону.

Якщо ви ще не встигли засадити грядки після збору врожаю, не зволікайте. Часник є досить вимогливим до сівозміни та попередників, тому повторне висаджування на те ж місце категорично не рекомендується.

Щоб отримати відмінний результат, важливо правильно підійти до питання, що садити після часника. Городники радять: якщо після збору часнику посадити сидерати, а восени висадити в цю землю озимий часник, ви отримаєте великі і соковиті головки, які стануть гордістю вашої ділянки.

Не пропустіть правильний час і посадіть зелені сидерати на ділянці на початку серпня, щоб ґрунт був підготовлений до вирощування часнику. Сидерати, які ви посадите після часника, збагачують ґрунт і готують його до наступних посадок. До них відносяться овес, гірчиця та бобові культури. Їх потужна коренева система насичує ґрунт мікроелементами і киснем.

Щоб все зробити правильно, дотримуйтеся простого алгоритму. Спочатку перекопайте грядку і посійте насіння гірчиці на початку або в середині серпня. Поливайте посадки звичайним способом – вони невибагливі і швидко нарощують зелень. Коли висота сидератів досягне 25-30 см, перекопайте грядку разом із зеленою масою. Це дозволить органічним залишкам перепріти до посадки озимого часнику.

Пам’ятайте, що важливо правильно вибрати, що посадити після часника, щоб отримати найкращий результат. Часник висаджуйте на початку або в середині жовтня, і ґрунт буде готовий для його розвитку.

Сидерати не лише підготовлять ґрунт для майбутніх посадок, але і можуть дати невеликий урожай. Наприклад, ранні сорти гороху можуть визріти до кінця вересня, а свіжий овес буде корисний для свійських тварин.

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