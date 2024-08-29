Узнайте, как посадить после чеснока зеленый сидерат, чтобы обеспечить себя большим и сочным урожаем чеснока в следующем сезоне.

Если вы еще не успели засадить грядки после сбора урожая, не медлите. Чеснок достаточно требователен к севообороту и предшественникам, поэтому повторная высадка на то же место категорически не рекомендуется.

Чтобы получить отличный результат, важно правильно подойти к вопросу, что сажать после чеснока. Огородники советуют: если после сбора чеснока усадить сидераты, а осенью высадить в эту землю озимый чеснок, вы получите большие и сочные головки, которые станут гордостью вашего участка.

Не упустите правильное время и посадите зеленые сидераты на участке в начале августа, чтобы почва была подготовлена ​​к выращиванию чеснока. Сидераты, которые вы посадите после чеснока, обогащают почву и готовят ее к следующим посадкам. К ним относятся овес, горчица и бобовые культуры. Их мощная корневая система насыщает почву микроэлементами и кислородом.

Чтобы сделать все правильно, придерживайтесь простого алгоритма. Сначала перекопайте грядку и посейте семена горчицы в начале или середине августа. Поливайте посадки обычным способом – они неприхотливы и быстро наращивают зелень. Когда высота сидератов достигнет 25-30 см, перекопайте грядку вместе с зелёной массой. Это позволит органическим остаткам перепреть до посадки озимого чеснока.

Помните, что важно правильно выбрать посадку после чеснока, чтобы получить наилучший результат. Чеснок высаживайте в начале или середине октября, и почва будет готова для его развития.

Сидераты не только подготовят почву для будущих посадок, но могут дать небольшой урожай. К примеру, ранние сорта гороха могут созреть до конца сентября, а свежий овес будет полезен для домашних животных.

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