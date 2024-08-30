Фінансисти починають все суворіше ставитися до своїх клієнтів: частіше штрафують і навіть запроваджують нові фінансові покарання, зокрема, за порушення фінансового моніторингу.

В Україні банки почали поступово впроваджувати нові фінансові санкції для порушників правил фінансового моніторингу. Зокрема, деякі банки запровадили "штрафи" до 20% від суми на рахунку, які можуть бути названі як "винагорода" чи "комісія".

Згідно з публікацією на порталі "Мінфін", банки зберігають особливості фінансового моніторингу в таємниці. Окрім загальних правил, затверджених Нацбанком, кожен банк розробляє власні інструкції, щоб уникнути їх адаптації з боку клієнтів.

Банки впровадили ефективні методи фінансового моніторингу, які дозволяють миттєво блокувати підозрілі операції та рахунки. Після блокування, банківські установи запитують у клієнта детальну інформацію про транзакції та походження коштів.

Якщо злочин не підтверджено, але діяльність вважається підозрілою, банк може закрити рахунок і переказати кошти на рахунки в інших банках або видати їх готівкою через касу.



"Ось у цей момент – видачі/перерахування коштів порушника фінмоніторингу – банки почали віднедавна застосовувати новий вид фінансового покарання. В одних банках його відносять до категорії штрафів, в інших це називають додатковою комісією. Її розмір сягає вже 20% від суми", – повідомив "Мінфін".

Фінансовий аналітик Василь Невмержицький пояснює, що правила застосування загороджувальних тарифів чітко зазначені в базовій клієнтській угоді. У ній також прописані обов'язки клієнта щодо надання підтверджувальних документів для різних видів операцій. Це можуть бути договори, акти виконаних робіт, митні декларації та інші документи, особливо для бізнес-клієнтів.

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