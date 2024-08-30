В Украине банки начали постепенно вводить новые финансовые санкции для нарушителей правил финансового мониторинга. В частности, некоторые банки ввели "штрафы" до 20% от суммы на счете, которые могут быть названы как "вознаграждение" или "комиссия".

Согласно публикации на портале "Минфин", банки сохраняют особенности финансового мониторинга в тайне. Кроме общих правил, утвержденных Нацбанком, каждый банк разрабатывает собственные инструкции во избежание их адаптации со стороны клиентов.

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Банки внедрили эффективные методы финансового мониторинга, позволяющие мгновенно блокировать подозрительные операции и счета. После блокировки банковские учреждения запрашивают у клиента подробную информацию о транзакциях и происхождении средств.

Если преступление не подтверждено, но деятельность считается подозрительной, банк может закрыть счет и перечислить средства на счета в других банках или выдать их наличными через кассу.

"Вот в этот момент – выдачи/перечисления средств нарушителя финмониторинга – банки начали недавно применять новый вид финансового наказания. В одних банках его относят к категории штрафов, в других это называют дополнительной комиссией. Ее размер достигает уже 20% от суммы", – сообщил "Минфин".

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Финансовый аналитик Василий Невмержицкий объясняет, что правила применения заградительных тарифов четко указаны в базовом клиентском соглашении. В ней также прописаны обязанности клиента по предоставлению подтверждающих документов для разных видов операций. Это могут быть договоры, акты выполненных работ, таможенные декларации и другие документы, особенно бизнес-клиентов.

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