Дізнайтеся, як ефективно підживити абрикоси, які перестали давати плоди, щоб відновити їх плодовитість і отримати рясний врожай.

Багато садівників мріють про соковиті та ароматні абрикоси, але бувають випадки, коли це плодове дерево раптово перестає давати плоди. На щастя, існують способи вирішити цю проблему.

Однією з основних причин відсутності плодоношення є недостатнє підживлення абрикосів, які перестали давати плоди. Фахівці радять використовувати органічні добрива для підживлення абрикосів, щоб стимулювати плодовитість дерева. Абрикоси добре реагують на перегній, компост або перепрілий гній, які не тільки зміцнюють кореневу систему, але й захищають її від температурних коливань.

Деякі садівники, розчаровані відсутністю врожаю, можуть подумати про вирубку дерева. Проте, перш ніж приймати таке рішення, варто спробувати підживити абрикоси, які перестали давати плоди. Якщо вирішення питання про зрубування вже ухвалене, можна частково обрізати кореневу систему, зменшуючи її з одного боку щороку.

У серпні для підживлення абрикосів, які перестали давати плоди, потрібно застосовувати органічні добрива поступово, поєднуючи їх з поливом. Найважливіше – підживити абрикоси перед цвітінням перегноєм або гноєм. Через два тижні повторіть підживлення абрикосів та полив, а третій раз проведіть ці процедури через місяць після утворення зав’язі та початку наливу плодів. Якщо дощів не буде, регулярно поливайте дерево між цими періодами. Після збору врожаю варто підживити абрикоси фосфорно-калійними добривами замість органічних.

Щоб підвищити врожайність, можна приготувати особливий розчин: змішайте чотири столові ложки сульфату калію і стільки ж сечовини в двадцяти літрах води, і полийте цим розчином ґрунт навколо дерева. Це підживлення допоможе забезпечити рясний урожай абрикосів, які перестали давати плоди.

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