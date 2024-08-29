Узнайте, как эффективно подкормить абрикосы, которые перестали давать плоды, чтобы восстановить их плодовитость и получить обильный урожай.

Многие садоводы мечтают о сочных и ароматных абрикосах , но бывают случаи, когда это плодовое дерево внезапно перестает давать плоды. К счастью, есть способы решить эту делему.

Одной из основных причин отсутствия плодоношения является недостаточная подкормка абрикосов, которые перестали приносить плоды. Специалисты советуют использовать органические удобрения для подкормки абрикосов, чтобы стимулировать плодовитость дерева. Абрикосы хорошо реагируют на перегной, компост или перепревший навоз, которые не только укрепляют корневую систему, но и защищают ее от температурных колебаний.

Некоторые садоводы, разочаровавшиеся отсутствием урожая, могут подумать о вырубке дерева. Однако, прежде чем принимать такое решение, следует попытаться подкормить абрикосы, которые перестали приносить плоды. Если решение вопроса о срубке уже принято, можно частично обрезать корневую систему, уменьшая ее с одной стороны каждый год.

В августе для подкормки абрикосов, переставших давать плоды, нужно применять органические удобрения постепенно, совмещая их с поливом. Самое важное – подкормить абрикосы перед цветением перегноем или навозом. Через две недели повторите подкормку абрикосов и полив, а в третий раз проведите эти процедуры через месяц после образования завязи и начала налива плодов. Если не будет дождей, регулярно поливайте дерево между этими периодами. После сбора урожая следует подкормить абрикосы фосфорно-калийными удобрениями вместо органических.

Чтобы повысить урожайность, можно приготовить особый раствор: смешайте четыре столовых ложки сульфата калия и столько же мочевины в двадцати литрах воды и полейте этим раствором почву вокруг дерева. Эта подкормка поможет обеспечить обильный урожай абрикосов, которые перестали приносить плоды.

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