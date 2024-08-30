Однак кешбек буде доступний лише для зареєстрованих користувачів програми і лише на ті товари, виробники яких долучилися до нацкешбеку.

З 2 вересня в Україні розпочнеться виплата національного кешбеку – 10% від вартості куплених українських товарів можна буде отримати на спеціальну картку. Найбільші супермаркети вже підтвердили свою участь у програмі. Однак кешбек буде доступний лише для зареєстрованих користувачів програми і лише на ті товари, виробники яких долучилися до нацкешбеку.



Про рішення великих торгових мереж приєднатися до програми національного кешбеку повідомила виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталія Петровська, передає Forbes. Зокрема, до програми та її бета-тестування на початку вересня приєднаються такі мережі:

"АТБ"

"Сільпо"

"Новус"

"Варус"

"Ашан"

Петровська зазначила, що наразі тривають останні консультації з Міністерством економіки та внутрішні технічні узгодження в мережах. Кожна мережа супермаркетів оголосить про початок нарахування кешбеку окремо.

"Ключовим є залучення якомога більшої кількості виробників, адже від цього залежатиме можливість нарахування кешбеку на їхні товари", – додала Петровська. Інформація про товари, на які поширюється кешбек, буде опублікована на офіційному сайті держпрограми "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, що реєстрація виробників розпочалася 24 серпня через портал Дія. Торгові мережі почали реєстрацію в програмі з 28 серпня. Для покупців доступ до програми буде відкрито з 2 вересня.

Джерело: Forbes.

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