Однако кэшбек будет доступен только для зарегистрированных пользователей программы и только на товары, производители которых присоединились к нацкешбеку.

Со 2 сентября в Украине начнется выплата национального кэшбека – 10% от стоимости купленных украинских товаров можно будет получить на специальную карту. Самые крупные супермаркеты уже подтвердили свое участие в программе. Однако кэшбек будет доступен только для зарегистрированных пользователей программы и только на товары, производители которых присоединились к нацкешбеку.



О решении крупных торговых сетей присоединиться к программе национального кэшбека сообщила исполнительный директор Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталья Петровская, передает Forbes. В частности, к программе и ее бета-тестированию в начале сентября присоединятся следующие сети:

"АТБ"

"Сильпо"

"Новус"

"варус"

"Ашан"

Петровская отметила, что продолжаются последние консультации с Министерством экономики и внутренние технические согласования в сетях. Каждая сеть супермаркетов объявит о начале начисления кэшбека в отдельности.

"Ключевым является привлечение как можно большего количества производителей, ведь от этого будет зависеть возможность начисления кэшбека на их товары", – добавила Петровская. Информация о товарах, на которые распространяется кэшбек, будет опубликована на официальном сайте госпрограммы "Сделано в Украине".

Напомним, что регистрация производителей началась 24 августа через портал Действие. Торговые сети приступили к регистрации в программе с 28 августа. Для покупателей доступ к программе будет открыт со 2 сентября.

Источник: Forbes.

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