Мінсоцполітики запустило новий проєкт для переселенців похилого віку та людей з інвалідністю, що передбачає державну допомогу на проживання в належних умовах.

В Україні стартує новий проєкт, спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) похилого віку та людей з інвалідністю. Завдяки ініціативі Міністерства соціальної політики, ці громадяни зможуть отримувати соціальну допомогу та проживати у належних умовах за рахунок державного фінансування.

Про це повідомило Мінсоцполітики у своїй офіційній інформації.

Особливості нового проєкту

Фінансування послуг стаціонарного догляду та забезпечення проживання здійснюватиметься за принципом "гроші ходять за людиною". Це означає, що кошти будуть перераховані на банківську картку громадянина, який самостійно оплачуватиме потрібні послуги. У 2024 році на цей проєкт виділено близько 366,8 млн гривень для підтримки понад 2,3 тисячі осіб.

Мета проєкту – допомогти переселенцям, які залишили свої домівки через бойові дії, інтегруватися у нові громади, стати більш незалежними та створювати нові соціальні зв’язки.

Як отримати послугу

Для того, щоб скористатися послугами, необхідно подати заявку до місцевих органів влади. У випадку, якщо людина не може зробити це самостійно, допомогу надасть соціальний працівник.

Після укладення угоди з постачальником послуг, громадянин почне отримувати необхідну допомогу, а оплату за них здійснюватиме Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

Місцеві органи влади призначать відповідальних осіб для реалізації проєкту та оцінять потреби тих, хто потребує допомоги. Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю також формуватиме список постачальників послуг і здійснюватиме перерахунок коштів.

Проєкт передбачає розвиток інфраструктури у громадах для створення нових стандартів житлових умов: не більше 30 осіб в одному місці з належним рівнем підтримки, замість великих установ з сотнями мешканців.

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