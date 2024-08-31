Минсоцполитики запустило новый проект для пожилых переселенцев и людей с инвалидностью, предусматривающий государственную помощь на проживание в надлежащих условиях.

В Украине стартует новый проект, направленный на поддержку внутренне перемещенных пожилых людей и людей с инвалидностью. Благодаря инициативе Министерства социальной политики эти граждане смогут получать социальную помощь и проживать в надлежащих условиях за счет государственного финансирования.

Об этом сообщило Минсоцполитики в своей официальной информации.

Особенности нового проекта

Финансирование услуг стационарного ухода и обеспечение проживания будет осуществляться по принципу "деньги ходят за человеком". Это означает, что средства будут перечислены на банковскую карту гражданина, который будет самостоятельно оплачивать нужные услуги. В 2024 году на этот проект выделено около 366,8 млн гривен для поддержки более 2,3 тысяч человек.

Цель проекта – помочь переселенцам, покинувшим свои дома из-за боевых действий, интегрироваться в новые общины, стать более независимыми и создавать новые социальные связи.

Как получить услугу

Для того чтобы воспользоваться услугами, необходимо подать заявку в местные органы власти. В случае, если человек не может сделать это самостоятельно, помощь окажет социальный работник.

После заключения соглашения с поставщиком услуг гражданин начнет получать необходимую помощь, а оплату за них будет осуществлять Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.

Местные органы власти назначат ответственных лиц для реализации проекта и оценят потребности нуждающихся в помощи. Фонд соцзащиты лиц с инвалидностью также будет формировать список поставщиков услуг и пересчет средств.

Проект предусматривает развитие инфраструктуры в общинах для создания новых стандартов жилищных условий: не более 30 человек в одном месте с надлежащим уровнем поддержки вместо крупных учреждений с сотнями жителей.

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