Дізнайтеся, як швидко і просто приготувати смачні бананові оладки без глютену, використовуючи вівсяне борошно та натуральні інгредієнти.

Цей сніданок – чудовий варіант, якщо ви хочете приготувати бананові оладки без глютену швидко, смачно і корисно. Якщо ви ще не пробували, банани стають більш ароматними та смачними, якщо їх трохи заморозити перед використанням.

Щоб приготувати бананові оладки без глютену, не обов’язково використовувати пшеничне борошно. Оладки на кукурудзяному борошні або сирники з кукурудзяного крохмалю – це також відмінний варіант.

Володимир Ярославський для своїх бананових оладок без глютену використовує подрібнені вівсяні пластівці. Можна спробувати приготувати бананові оладки без глютену і без яйця, але в такому випадку знадобиться трохи більше пластівців.

Подавайте ваші бананові оладки без глютену з медом, натуральним йогуртом або варенням.

Інгредієнти (на 2 порції):

2 банани

1 велике куряче яйце

45 г вівсяного борошна

3 г розпушувача

1 г кориці

Приготування:

Розімніть банани виделкою до однорідної маси, а вівсянку змеліть у блендері до стану борошна. Додайте до бананів яйце, вівсяне борошно, корицю та розпушувач і добре перемішайте. Смажте на розігрітій сковороді по 2 хвилини з кожного боку.

Секрет вдалих оладок:

Коли тісто вже готове, то перемішувати його більше не рекомендується – це порушить його структуру, і пишності оладок ви не дочекаєтеся. А ще воно має неодмінно «відпочити» протягом 15 хвилин.

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