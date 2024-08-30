Этот завтрак – отличный вариант, если вы хотите приготовить банановые оладьи без глютена быстро, вкусно и полезно. Если вы еще не пробовали, бананы становятся ароматнее и вкуснее, если их немного заморозить перед использованием.
Чтобы приготовить банановые оладьи без глютена, не обязательно использовать пшеничную муку. Оладьи на кукурузной муке или сырники из кукурузного крахмала – это отличный вариант.
Владимир Ярославский для своих банановых оладий без глютена использует измельченные овсяные хлопья. Можно попробовать приготовить банановые оладьи без глютена и без яйца, но в таком случае понадобится чуть больше хлопьев.
Подавайте ваши банановые оладьи без глютена с медом, натуральным йогуртом или вареньем.
Ингредиенты (на 2 порции):
- 2 банана
- 1 большое куриное яйцо
- 45 г овсяной муки
- 3 г разрыхлителя
- 1 г корицы
Приготовление:
- Разомните бананы вилкой до однородной массы, а овсянку измельчите в блендере до состояния муки.
- Добавьте к бананам яйцо, овсяную муку, корицу и разрыхлитель и хорошо перемешайте.
- Жарьте на разогретой сковороде по 2 минуты с каждой стороны.
Секрет удачных оладий:
- Когда тесто уже готово, то перемешивать его больше не рекомендуется – это нарушит его структуру, и пышности оладий вы не дождетесь. А еще оно должно обязательно «отдохнуть» в течение 15 минут.
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