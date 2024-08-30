Узнайте, как быстро и просто приготовить вкусные банановые оладьи без глютена, используя овсяную муку и натуральные ингредиенты.

Этот завтрак – отличный вариант, если вы хотите приготовить банановые оладьи без глютена быстро, вкусно и полезно. Если вы еще не пробовали, бананы становятся ароматнее и вкуснее, если их немного заморозить перед использованием.

Чтобы приготовить банановые оладьи без глютена, не обязательно использовать пшеничную муку. Оладьи на кукурузной муке или сырники из кукурузного крахмала – это отличный вариант.

Владимир Ярославский для своих банановых оладий без глютена использует измельченные овсяные хлопья. Можно попробовать приготовить банановые оладьи без глютена и без яйца, но в таком случае понадобится чуть больше хлопьев.

Подавайте ваши банановые оладьи без глютена с медом, натуральным йогуртом или вареньем.

Ингредиенты (на 2 порции):

2 банана

1 большое куриное яйцо

45 г овсяной муки

3 г разрыхлителя

1 г корицы

Приготовление:

Разомните бананы вилкой до однородной массы, а овсянку измельчите в блендере до состояния муки. Добавьте к бананам яйцо, овсяную муку, корицу и разрыхлитель и хорошо перемешайте. Жарьте на разогретой сковороде по 2 минуты с каждой стороны.

Секрет удачных оладий:

Когда тесто уже готово, то перемешивать его больше не рекомендуется – это нарушит его структуру, и пышности оладий вы не дождетесь. А еще оно должно обязательно «отдохнуть» в течение 15 минут.

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