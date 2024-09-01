Міністерство економіки очікує, що до піку реалізації програми у 2025 році приблизно 10 мільйонів українців скористаються державним кешбеком.

Українці зможуть отримувати в середньому по 500 грн на місяць за програмою "Національний кешбек". Проте це стане можливим лише після того, як до державної програми приєднається значна кількість виробників, тому на початкових етапах програми суми можуть бути меншими.

У Міністерстві економіки України повідомили, що розрахунковий середній розмір кешбеку може досягати близько 500 грн на людину, коли значна кількість виробників повноцінно долучиться до програми. Однак у перші місяці, через поступове приєднання виробників, суми можуть бути меншими.

Згідно з розрахунками Міністерства економіки, при компенсації у розмірі 10% кожен учасник програми витрачатиме в середньому по 5 тисяч грн на місяць на українські товари. Міністерство врахувало дані Deloitte, згідно з якими українці витрачають 52% своїх доходів на:

продукти харчування,

одяг,

побутову техніку,

товари для дому,

охорону здоров'я.

"Грунтуючись на цих даних, розмірі середньої заробітної плати, а також на розрахунках проникнення імпорту в економіку України та інших показниках можна оцінити витрати на товари, на які нараховуватиметься кешбек", – пояснили у відомстві. Також враховувалося, що у програмі братимуть участь лише покупки з безготівковою оплатою.

Міністерство економіки очікує, що до піку реалізації програми у 2025 році приблизно 10 мільйонів українців скористаються державним кешбеком. Водночас відомство підкреслило, що не прогнозує перевищення витрат на програму понад закладені 3 мільярди гривень на 2024 рік.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Останні новини України:

Нагадаємо, на українців чекають серйозні зміни курсу долара та євро.

Як повідомляла Politeka, курс долара побив новий рекорд.

Також Politeka писала, що буде з гривнею у 2025 році, якщо триватимуть активні бої.