Министерство экономики ожидает, что до пика реализации программы в 2025 году около 10 миллионов украинцев воспользуются государственным кэшбеком.

Украинцы смогут получать в среднем по 500 грн. в месяц по программе "Национальный кэшбек". Однако это станет возможным только после того, как к государственной программе присоединится значительное количество производителей, поэтому на начальных этапах программы суммы могут быть меньше.

В Министерстве экономики Украины сообщили, что расчетный средний размер кэшбека может достигать около 500 грн. на человека, когда значительное количество производителей полноценно приобщится к программе. Однако в первые месяцы, из-за постепенного присоединения производителей, суммы могут быть меньше.

Согласно расчетам Министерства экономики, при компенсации в размере 10% каждый участник программы будет тратить в среднем по 5 тысяч гривен в месяц на украинские товары. Министерство учло данные Deloitte, согласно которым украинцы тратят 52% своих доходов на:

продукты питания,

одежда,

бытовая техника,

товары для дома,

здравоохранение.

"Основываясь на данных, размере средней заработной платы, а также на расчетах проникновения импорта в экономику Украины и других показателях можно оценить расходы на товары, на которые будет начисляться кэшбек", - пояснили в ведомстве. Также учитывалось, что в программе примут участие только покупки с безналичной оплатой.

Министерство экономики ожидает, что до пика реализации программы в 2025 году около 10 миллионов украинцев воспользуются государственным кэшбеком. В то же время ведомство подчеркнуло, что не прогнозирует превышение расходов на программу свыше заложенных 3 миллиардов гривен на 2024 год.

Источник: Интерфакс-Украина.

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