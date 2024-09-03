Звичайні оборотні монети, які широко використовуються в Україні, не стануть дорогоцінними через свою масовість і простоту.

Національний банк України виводить з обігу монети, випущені до 2003 року, незалежно від номіналу. Це рішення має на меті оптимізацію номінального ряду. Проте, не слід очікувати, що ці монети стануть дорогоцінними або колекційними, оскільки вони були виготовлені у великих тиражах і з використанням звичайних матеріалів.

Про це розповів редактор сайту "Монети-Ягідки" Віталій Ткач.

Він пояснив, що:

Цінуються лише монети з дорогоцінних металів, таких як срібло або золото.

Рідкісні екземпляри.

Звичайні обігові монети, які широко використовувалися в Україні, не стануть дорогоцінними через свою масовість і "простоту". Навіть через кілька років вони залишаться в обігу у великій кількості серед інших українців.

"Люди чомусь думають, що якщо взяти монету, відкласти її і через 100 років комусь там продати, то вона буде коштувати мільйон. Це помилка", – зазначив він.

Експерт навів приклад зі своєї практики, розповідаючи про випадок, коли чоловік планував зберегти монету в 10 копійок для племінника. Він зазначив, що це звичайна монета, і вона не буде мати великої вартості, навіть якщо їй понад сто років.

Національний банк виводить з обігу кілька номіналів копійок, випущених до 2003 року, зокрема:

1 копійка

2 копійки

5 копійок

25 копійок

Точну дату виведення поки не визначено. За інформацією НБУ, ці монети можна буде обміняти:

до кінця дії воєнного стану

протягом трьох місяців після його припинення

Зараз в обігу залишається майже 7,2 мільярда монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, повідомили в Нацбанку.

Джерело: OBOZ.UA.

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