Обычные оборотные монеты, широко используемые в Украине, не станут драгоценными из-за своей массовости и простоты.

Национальный банк Украины выводит из обращения монеты, выпущенные до 2003 года, независимо от номинала. Это решение имеет целью оптимизацию номинального ряда. Однако не следует ожидать, что эти монеты станут драгоценными или коллекционными, поскольку они были изготовлены в больших тиражах и с использованием обычных материалов.

Об этом рассказал редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач.

Он объяснил, что:

Ценят только монеты из драгоценных металлов, таких как серебро или золото.

Редкие экземпляры.

Обычные оборотные монеты, широко используемые в Украине, не станут драгоценными из-за своей массовости и простоты. Даже через несколько лет они останутся в обращении в большом количестве среди других украинцев.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это ошибка", – отметил он.

Эксперт привел пример из своей практики, рассказывая о случае, когда мужчина планировал сохранить монету в 10 копеек для племянника. Он отметил, что это обычная монета, и она не будет иметь большой стоимости, даже если ей больше ста лет.

Национальный банк выводит из обращения несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года, в частности:

1 копейка

2 копейки

5 копеек

25 копеек

Точная дата вывода пока не определена. По информации НБУ, эти монеты можно будет обменять:

до конца действия военного положения

в течение трех месяцев после его прекращения

В настоящее время в обращении остается почти 7,2 миллиарда монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, сообщили в Нацбанке.

Источник: OBOZ.UA.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.