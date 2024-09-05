Адвокат Євген Буліменко розповів, як саме можуть карати неповнолітніх і дорослих правопорушників за такі дії.

Деякі недобросовісні громадяни, як діти, так і дорослі, можуть псувати спільне майно у багатоквартирних будинках. Це включає в себе нанесення графіті на стіни ліфтів і під'їздів, розбиття чи крадіжку лампочок, а також справляння нужди на сходових майданчиках.

Адвокат Євген Буліменко розповів, як саме можуть карати неповнолітніх і дорослих правопорушників за такі дії.

За словами експерта, у разі псування майна в багатоквартирному будинку балансоутримувач (житлово-експлуатаційна організація або об'єднання співвласників) може подати цивільний позов до винної особи для відшкодування завданої шкоди. Відповідачем у таких справах може бути особа, яка досягла 14 років.

Він додав, що на особу, яка здійснює псування майна багатоквартирного житлового будинку, можна також поскаржитись у поліцію.

Буліменко пояснив, що за псування майна в багатоквартирному будинку можна скласти протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) — "Дрібне хуліганство".

Адміністративна відповідальність передбачає:

Штраф від 51 до 119 грн

Громадські роботи тривалістю від 40 до 60 годин

Виправні роботи тривалістю від 1 до 2 місяців (з відрахуванням 20% заробітку)

Адміністративний арешт до 15 діб

"Адміністративній відповідальності підлягають особи, які на момент вчинення правопорушення досягли 16 років", — уточнив юрист.

Джерело: РБК-Україна.

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