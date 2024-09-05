Адвокат Евгений Булименко рассказал, как именно могут наказывать несовершеннолетних и взрослых правонарушителей за такие действия.

Некоторые недобросовестные граждане, как дети, так и взрослые могут портить общее имущество в многоквартирных домах. Это включает в себя нанесение граффити на стены лифтов и подъездов, разбиение или кражу лампочек, а также устранение нужды на лестничных площадках.

Адвокат Евгений Булименко рассказал, как именно могут наказывать несовершеннолетних и взрослых правонарушителей за такие действия.

По словам эксперта, в случае порчи имущества в многоквартирном доме балансодержатель (жилищно-эксплуатационная организация или объединение совладельцев) может подать гражданский иск к виновному лицу для возмещения причиненного ущерба. Ответчиком по таким делам может быть лицо, достигшее 14 лет.

Он добавил, что на лицо, совершающее порчу имущества многоквартирного жилого дома, можно также пожаловаться в полицию.

Булименко объяснил, что за порчу имущества в многоквартирном доме можно составить протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - "Мелкое хулиганство".

Административная ответственность предусматривает:

Штраф от 51 до 119 грн

Общественные работы продолжительностью от 40 до 60 часов

Исправительные работы продолжительностью от 1 до 2 месяцев (за вычетом 20% заработка)

Административный арест до 15 суток

"Административной ответственности подлежат лица, которые к моменту совершения правонарушения достигли 16 лет", — уточнил юрист.

Источник: РБК-Украина.

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