Дізнайтеся, як приготувати сирники з зеленню за рецептом Володимира Ярославського — соковиті, ароматні та з хрусткою скоринкою.

Хочете приготувати сирники з зеленню, які будуть не тільки смачними, а й корисними? Володимир Ярославський пропонує свій варіант солоних сирників з зеленню, які виходять соковитими і з хрусткою скоринкою. Секрет цього рецепту — в поєднанні свіжої петрушки та шпинату, які надають страві особливого аромату і смаку.

Поради для приготування сирників із зеленню

Якщо ви хочете приготувати сирники з зеленню, зверніть увагу на цей рецепт від відомого шеф-кухаря. Володимир Ярославський рекомендує використовувати петрушку і шпинат, але шпинат можна замінити кропом. Важливо добре відтиснути сир через марлю, щоб уникнути зайвої вологи, інакше сирники не триматимуть форму.

Сирники за цим рецептом підходять для дієтичного харчування, адже в їх складі є вівсяні пластівці, які потрібно перемолоти на борошно. Такі сирники чудово смакують із солоною рибою та сметаною, і цей рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто хоче приготувати сирники з зеленню.

Інгредієнти (на 2 порції):

Сир домашній — 300 г

Яйце куряче — 1 шт.

Шпинат — 100 г

Петрушка — 100 г

Вівсяні пластівці — 50 г

Сіль — за смаком

Як приготувати сирники з зеленню:

Підготовка зелені

Щоб приготувати сирники з зеленню, спочатку ретельно промийте петрушку і шпинат, видаліть тверді частини, обдайте окропом і викладіть на сито. Дайте охолонути і добре відтисніть від зайвої вологи. Подрібнення зелені

Подрібніть зелень разом з яйцем у блендері до однорідної маси. Приготування тіста

Змішайте сир, сіль, подрібнену зелень з яйцем і вівсяне борошно. Сформуйте з отриманої маси сирники. Смаження сирників

Обсмажуйте сирники на невеликому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Потім накрийте кришкою і ще раз обсмажте з кожного боку.

Спробуйте цей рецепт, щоб приготувати сирники з зеленню, і насолоджуйтеся їх неперевершеним смаком!

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