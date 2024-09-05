Хочете приготувати сирники з зеленню, які будуть не тільки смачними, а й корисними? Володимир Ярославський пропонує свій варіант солоних сирників з зеленню, які виходять соковитими і з хрусткою скоринкою. Секрет цього рецепту — в поєднанні свіжої петрушки та шпинату, які надають страві особливого аромату і смаку.
Поради для приготування сирників із зеленню
Якщо ви хочете приготувати сирники з зеленню, зверніть увагу на цей рецепт від відомого шеф-кухаря. Володимир Ярославський рекомендує використовувати петрушку і шпинат, але шпинат можна замінити кропом. Важливо добре відтиснути сир через марлю, щоб уникнути зайвої вологи, інакше сирники не триматимуть форму.
Сирники за цим рецептом підходять для дієтичного харчування, адже в їх складі є вівсяні пластівці, які потрібно перемолоти на борошно. Такі сирники чудово смакують із солоною рибою та сметаною, і цей рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто хоче приготувати сирники з зеленню.
Інгредієнти (на 2 порції):
- Сир домашній — 300 г
- Яйце куряче — 1 шт.
- Шпинат — 100 г
- Петрушка — 100 г
- Вівсяні пластівці — 50 г
- Сіль — за смаком
Як приготувати сирники з зеленню:
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Підготовка зелені
Щоб приготувати сирники з зеленню, спочатку ретельно промийте петрушку і шпинат, видаліть тверді частини, обдайте окропом і викладіть на сито. Дайте охолонути і добре відтисніть від зайвої вологи.
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Подрібнення зелені
Подрібніть зелень разом з яйцем у блендері до однорідної маси.
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Приготування тіста
Змішайте сир, сіль, подрібнену зелень з яйцем і вівсяне борошно. Сформуйте з отриманої маси сирники.
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Смаження сирників
Обсмажуйте сирники на невеликому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Потім накрийте кришкою і ще раз обсмажте з кожного боку.
Спробуйте цей рецепт, щоб приготувати сирники з зеленню, і насолоджуйтеся їх неперевершеним смаком!
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