Узнайте, как приготовить сырники с зеленью по рецепту Владимира Ярославского – сочные, ароматные и с хрустящей корочкой.

Хотите приготовить сырники с зеленью, которые будут не только вкусными, но и полезными? Владимир Ярославский предлагает свой вариант соленых сырников с зеленью, которые получаются сочными и с хрустящей корочкой. Секрет этого рецепта – в сочетании свежей петрушки и шпината, которые придают блюду особый аромат и вкус.

Советы по приготовлению сырников с зеленью

Если вы хотите приготовить творожники с зеленью, обратите внимание на этот рецепт от известного шеф-повара. Владимир Ярославский рекомендует использовать петрушку и шпинат, но шпинат можно заменить укропом. Важно хорошо отжать сыр через марлю во избежание лишней влаги, иначе сырники не будут держать форму.

Сырники по этому рецепту подходят для диетического питания, ведь в их составе есть овсяные хлопья, которые нужно перемолоть в муку. Такие сырники прекрасно смакуют соленой рыбой и сметаной, и этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто хочет приготовить сырники с зеленью.

Ингредиенты (на 2 порции):

Сыр домашний - 300 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Шпинат — 100 г

Петрушка — 100 г

Овсяные хлопья – 50 г

Соль – по вкусу

Как приготовить сырники с зеленью:

Подготовка зелени

Чтобы приготовить сырники с зеленью, сначала тщательно промойте петрушку и шпинат, удалите жесткие части, обдайте кипятком и выложите на сито. Дайте остыть и хорошо отожмите от лишней влаги. Измельчите зелень

вместе с яйцом в блендере до однородной массы. Приготовление теста

Смешайте творог, соль, измельченную зелень с яйцом и овсяную муку. Сформируйте из полученной массы сырники. Жарение сырников

Обжаривайте сырники на небольшом огне с обеих сторон до золотистой корочки. Затем накройте крышкой и снова обжарьте с каждой стороны.

Попробуйте этот рецепт, чтобы приготовить сырники с зеленью, и наслаждайтесь их непревзойденным вкусом!

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