Хотите приготовить сырники с зеленью, которые будут не только вкусными, но и полезными? Владимир Ярославский предлагает свой вариант соленых сырников с зеленью, которые получаются сочными и с хрустящей корочкой. Секрет этого рецепта – в сочетании свежей петрушки и шпината, которые придают блюду особый аромат и вкус.
Советы по приготовлению сырников с зеленью
Если вы хотите приготовить творожники с зеленью, обратите внимание на этот рецепт от известного шеф-повара. Владимир Ярославский рекомендует использовать петрушку и шпинат, но шпинат можно заменить укропом. Важно хорошо отжать сыр через марлю во избежание лишней влаги, иначе сырники не будут держать форму.
Сырники по этому рецепту подходят для диетического питания, ведь в их составе есть овсяные хлопья, которые нужно перемолоть в муку. Такие сырники прекрасно смакуют соленой рыбой и сметаной, и этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто хочет приготовить сырники с зеленью.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Сыр домашний - 300 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Шпинат — 100 г
- Петрушка — 100 г
- Овсяные хлопья – 50 г
- Соль – по вкусу
Как приготовить сырники с зеленью:
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Подготовка зелени
Чтобы приготовить сырники с зеленью, сначала тщательно промойте петрушку и шпинат, удалите жесткие части, обдайте кипятком и выложите на сито. Дайте остыть и хорошо отожмите от лишней влаги.
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Измельчите зелень
вместе с яйцом в блендере до однородной массы.
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Приготовление теста
Смешайте творог, соль, измельченную зелень с яйцом и овсяную муку. Сформируйте из полученной массы сырники.
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Жарение сырников
Обжаривайте сырники на небольшом огне с обеих сторон до золотистой корочки. Затем накройте крышкой и снова обжарьте с каждой стороны.
Попробуйте этот рецепт, чтобы приготовить сырники с зеленью, и наслаждайтесь их непревзойденным вкусом!
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