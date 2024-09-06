Отримані дані він передавав російському агенту через особисті зустрічі та в переписці в месенджері Telegram, регулярно видаляючи діалоги для підтримання конспірації.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 51-річному чоловіку висунуто підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Подробиці повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

Підозрюваний, житель Харкова, працює начальником відділу в одній з українських банківських філій. Згідно з даними слідства, з квітня 2024 року він почав спілкуватися з харків’янином, з яким у нього було спільне бачення ідеологічних поглядів.

Цей співрозмовник виявився громадянином Росії, який давно проживає в Харкові і також працює в банківській сфері. Він запропонував підозрюваному допомогти в зборі інформації про розташування Збройних Сил України в місті для прискорення їхнього "визволення".

Фігурант прийняв пропозицію і почав діяти. Він об’їжджав Харків на власному автомобілі, таємно фіксуючи розташування українських військових підрозділів, техніки та стратегічних підприємств.

Чоловік також збирав інформацію про місця та наслідки ворожих атак ракетами, авіабомбами і безпілотниками.

Отримані дані він передавав російському агенту через особисті зустрічі та в переписці в месенджері Telegram, регулярно видаляючи діалоги для підтримання конспірації.

Однак план не вдався. У липні 2024 року правоохоронці затримали російського громадянина в Харкові. Йому висунули підозру в шпигунстві та розповсюдженні інформації про переміщення і розташування ЗСУ в умовах воєнного стану, що було надано державі, яка веде збройну агресію проти України (ч. 1 ст. 114, ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Після цього слідчі СБУ і прокурори виявили і самого інформатора. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

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