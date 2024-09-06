Полученные данные он передавал российскому агенту через личные встречи и переписку в мессенджере Telegram, регулярно удаляя диалоги для поддержки конспирации.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры 51-летнему мужчине выдвинуто подозрение в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Подозреваемый, житель Харькова, работает начальником отдела в одном из украинских банковских филиалов. Согласно данным следствия, с апреля 2024 г. он начал общаться с харьковчанином, с которым у него было общее видение идеологических взглядов.

Этот собеседник оказался гражданином России, давно проживающим в Харькове и работающим в банковской сфере. Он предложил подозреваемому помочь в сборе информации о расположении Вооруженных Сил Украины в городе для ускорения их "освобождения".

Фигурант принял предложение и начал действовать. Он объезжал Харьков на собственном автомобиле, тайно фиксируя расположение украинских военных подразделений, техники и стратегических предприятий.

Мужчина также собирал информацию о местах и ​​последствиях вражеских атак ракетами, авиабомбами и беспилотниками.

Полученные данные он передавал российскому агенту через личные встречи и переписку в мессенджере Telegram, регулярно удаляя диалоги для поддержки конспирации.

Однако план не удался. В июле 2024 года стражи порядка задержали российского гражданина в Харькове. Ему выдвинули подозрение в шпионаже и распространении информации о перемещении и расположении ВСУ в условиях военного положения, предоставленного государству, ведущему вооруженную агрессию против Украины (ч. 1 ст. 114, ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

После этого следователи СБУ и прокуроры обнаружили и самого осведомителя. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

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