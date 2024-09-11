Як би ви не уявляли цих міцних як цвях людей, у них усіх є одна якість - позиція «не зв'язуйтеся зі мною».

Якщо ви зробите помилку, зв'язавшись з найкрутішим із крутих знаків Зодіаку , у вас є один з двох варіантів: або вибачитися і сподіватися, що вас пробачать, або втекти і сподіватися, що вас не підуть.

Деякі знаки зодіаку витриваліші, ніж інші.

Якщо ви завжди запитували себе, які знаки зодіаку найскладніші, я буду з вами чесний: ви, ймовірно, легко назвете хоча б кілька з них.

Але щодо іншого, то це може виявитися сюрпризом і для вас, і для них.

1. ОВЕН (21 березня – 19 квітня)

Овен — круте дівчисько, яким усі хотіли б бути. Її жорстке ставлення природне, бо, ну вона завжди була такою.

Вона знає, що часом її особистість може здаватися досить сильною або жахливою, але вона стає настороже лише тоді, коли не впевнена, що про вас думати.

Як і справжній супергерой, Овен використовує свою силу лише на благо.

Ви ніколи не застанете її за крутою поведінкою тільки для того, щоб здатися загрозливою для незнайомця. Натомість ви дійсно бачите цю її сторону тільки тоді, коли вона захищає себе чи своїх найкращих друзів, бо ніхто не пов'язується з Овном та його командою.

2. ТЕЛЕЦЬ (20 квіт. - 20 травня)

На перший погляд Телець не здається одним із найміцніших знаків зодіаку, але ніколи не судіть книгу з її обкладинки.

Жорсткий характер Тельця проявляється, коли вона відстоює інтереси коханої людини, тому що для неї немає нічого важливішого, ніж заявити про свою любов до когось.

Достатньо однієї згадки про те, що хтось зачепив ваші почуття, щоб Телець став жорстким (і розлютився). Хоча вона не надто легковажна, Телець швидше постоїть за інших, ніж за себе.

Чому? Тому що її пріоритети — дбати про людей навколо неї.

3. КОЗЕРІГ (20 грудня – 19 січня)

Козеріг — дівчина ділова і серйозна, вона любить говорити «не зв'язуйтесь зі мною».

У той час як інші знаки можуть поводитися жорстко по відношенню до своїх друзів, вона робить все можливе для себе.

Вона знає, що знайдуться люди, у яких виникнуть проблеми з тим типом особистості, який вона представляє — серйозним, розважливим і традиційним, але повірте їй, коли вона каже, що їй все одно, що ви думаєте.

Жорстка зовнішня оболонка Козерога – це, в основному, спосіб захистити себе від людей, які намагаються підірвати її впевненість у собі.

Іноді їй вдається їх ігнорувати, але коли решта не спрацьовує, вона пускає в хід важку артилерію.

Рекомендується зберігати дистанцію, коли Козеріг починає поводитися жорстко.

4. ВОДОЛІЙ (20 січ. - 18 лют.)

Жорсткий характер Водолія походить зі схожого з Козерогом складу розуму: він поводиться жорстко, щоб зберегти обличчя.

Справа не в тому, що вона не хоче, щоб люди дружили з нею, а в тому, що деякі люди засуджують її ще до того, як дізнаються.

Звичайно, при першій зустрічі вона може здатися трохи грубуватою, але це тільки тому, що вона почувається комфортніше, відкриваючись вам, після того як дізнається вас ближче.

Однак вона розуміє, як це, коли тебе виділяють або ігнорують через твою поведінку, і, можливо, саме тому вона трохи причаїла образу (і саме тому їй важко відразу пом'якшити своє жорстке ставлення).

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