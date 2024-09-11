Как бы вы ни представляли себе этих крепких как гвоздь людей, у них всех есть одно качество - позиция «не связывайтесь со мной».

Если вы СОВЕРШИТЕ ошибку, связавшись с самым крутым из крутых знаков Зодиака, у вас есть один из двух вариантов: либо извиниться и надеяться, что вас простят, либо убежать и надеяться, что вас не последуют.

Некоторые знаки зодиака более выносливы, чем другие.

Если вы всегда задавались вопросом, какие знаки зодиака самые сложные, я буду с вами честен: вы, вероятно, легко назовете хотя бы несколько из них.

Но что касается остального, то это может оказаться сюрпризом и для вас, и для них.

1. ОВЕН (21 марта - 19 апреля)

Овен — крутая девчонка, которой все хотели бы быть. Ее жесткое отношение естественно, потому что, ну, она всегда была такой.

Она знает, что порой ее личность может казаться довольно сильной или устрашающей, но она становится настороже только тогда, когда не уверена, что о вас думать.

Как и настоящий супергерой, Овен использует свою силу только во благо.

Вы никогда не застанете ее за крутым поведением только для того, чтобы показаться угрожающей незнакомцу. Вместо этого вы действительно видите эту ее сторону только тогда, когда она защищает себя или своих лучших друзей, потому что никто не связывается с Овном и его командой.

2. ТЕЛЕЦ (20 апр. - 20 мая)

На первый взгляд Телец не кажется одним из самых крепких знаков зодиака, но никогда не судите книгу по ее обложке.

Жесткий характер Тельца проявляется, когда она отстаивает интересы любимого человека, потому что для нее нет ничего важнее, чем заявить о своей любви к кому-то.

Достаточно одного упоминания о том, что кто-то задел ваши чувства, чтобы Телец стал жестким (и разозлился). Хотя она не слишком легкомысленна, Телец скорее постоит за других, чем за себя.

Почему? Потому что ее приоритеты — заботиться о людях вокруг нее.

3. КОЗЕРОГ (20 декабря - 19 января)

Козерог — девушка деловая и серьезная, она любит говорить «не связывайтесь со мной».

В то время как другие знаки могут вести себя жестко по отношению к своим друзьям, она делает все возможное для себя.

Она знает, что найдутся люди, у которых возникнут проблемы с тем типом личности, который она представляет — серьезным, расчетливым и традиционным, — но поверьте ей, когда она говорит, что ей все равно, что вы думаете.

Жесткая внешняя оболочка Козерога — это, в основном, способ защитить себя от людей, которые пытаются подорвать ее уверенность в себе.

Иногда ей удаётся их игнорировать, но когда всё остальное не срабатывает, она пускает в ход тяжелую артиллерию.

Рекомендуется сохранять дистанцию, когда Козерог начинает вести себя жестко.

4. ВОДОЛЕЙ (20 янв. - 18 февр.)

Жесткий характер Водолея проистекает из схожего с Козерогом склада ума: он ведет себя жестко, чтобы сохранить лицо.

Дело не в том, что она не хочет, чтобы люди дружили с ней, а в том, что некоторые люди осуждают ее еще до того, как узнают.

Конечно, при первой встрече она может показаться немного грубоватой, но это только потому, что она чувствует себя более комфортно, открываясь вам, после того как узнает вас поближе.

Однако она понимает, каково это, когда тебя выделяют или игнорируют из-за твоего поведения, и, возможно, именно поэтому она немного затаила обиду (и именно поэтому ей трудно сразу смягчить свое жесткое отношение).

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