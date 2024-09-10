Згідно з умовами урядової програми, українці можуть отримувати 10% кешбеку від суми покупки.

На початку вересня 2024 року в Україні стартував новий урядовий проєкт "Національний кешбек", який дозволяє громадянам отримувати компенсації за покупку українських товарів. Вже визначено, які саме товари стали найбільш популярними серед учасників програми.

Згідно з умовами урядової програми, українці можуть отримувати 10% кешбеку від суми покупки, який зараховується на спеціально відкриту банківську картку. Однак сума компенсації не може перевищувати 3 тис. грн на місяць.

Програма "Національний кешбек" швидко набрала популярність: вже за перші дні українці відкрили сотні тисяч карток для участі у програмі. Кешбек нараховується на понад 40 тисяч товарів, що беруть участь у проєкті.

Аналіз показав, що у перші дні роботи програми найбільше кешбеку було отримано за такі товари:

Шкарпетки — понад 1 260 одиниць

Футболки — близько 390 одиниць

Корм для котів — понад 340 одиниць

Штани — 340 одиниць

Офісні зошити — понад 325 одиниць

Кухонні витяжки — близько 300 одиниць

Костюми — 290 одиниць

Емаль — понад 250 одиниць

Шпалери — близько 250 одиниць

Вхідні двері — понад 210 одиниць

Цей список демонструє широкий спектр продукції, на яку можна отримати грошову компенсацію, від одягу до побутових товарів.

Програма має на меті стимулювати купівлю товарів українського виробництва та підтримати економіку країни.

Кешбек, що нараховується в межах програми, не можна перевести в готівку. Щоб взяти участь у програмі, громадянам потрібно відкрити спеціальну картку через банки-партнери, такі як ПриватБанк чи Монобанк.

Отримані кошти можна витратити на такі послуги та товари:

Медичні послуги

Спортивні заходи, кіно, заклади харчування

Комунальні послуги

Мобільний зв'язок

Транспорт

Донати на ЗСУ, військові облігації та благодійні проекти

У програмі беруть участь ряд магазинів, серед яких:

АТБ

Сільпо

Новус

Варус

Ашан

Джерело: Oboz.ua.

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