Согласно условиям правительственной программы, украинцы могут получать 10% кэшбека от суммы покупки.

В начале сентября 2024 года в Украине стартовал новый правительственный проект "Национальный Кэшбэк", позволяющий гражданам получать компенсации за покупку украинских товаров. Уже определено, какие именно товары стали наиболее популярны среди участников программы.

Согласно условиям правительственной программы, украинцы могут получать 10% кэшбека от суммы покупки, который зачисляется на специально открытую банковскую карту. Однако сумма компенсации не может превышать 3 тыс. грн. в месяц.

Программа "Национальный кэшбек" быстро набрала популярность: уже за первые дни украинцы открыли сотни тысяч карточек для участия в программе. Кешбек насчитывается более чем на 40 тысяч товаров, участвующих в проекте.

Анализ показал, что в первые дни работы программы больше всего кэшбека было получено за следующие товары:

Носки - более 1 260 единиц

Футболки - около 390 единиц

Корм для кошек – более 340 единиц

Брюки - 340 единиц

Офисные тетради – более 325 единиц

Кухонные вытяжки – около 300 единиц

Костюмы - 290 единиц

Эмаль – более 250 единиц

Обои – около 250 единиц

Входная дверь – более 210 единиц

Этот список демонстрирует широкий спектр продукции, на которую можно получить денежную компенсацию, от одежды до бытовых товаров.

Целью программы является стимулировать покупку товаров украинского производства и поддержать экономику страны.

Кешбек, начисляемый в рамках программы, нельзя обналичить. Чтобы принять участие в программе, гражданам нужно открыть специальную карту через банки-партнеры, такие как ПриватБанк или Монобанк.

Вырученные средства можно потратить на следующие услуги и товары:

Медицинские услуги

Спортивные мероприятия, кино, заведения питания

Коммунальные услуги

Мобильная связь

Транспорт

Донаты на ВСУ, военные облигации и благотворительные проекты

В программе принимают участие ряд магазинов, среди которых:

АТБ

Сильпо

Новус

Варус

Ашан

Источник: Oboz.ua.

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