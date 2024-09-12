Аналізуючи матеріали справи, суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

У Вінницькій області чоловік, який отримав дві повістки, відмовився від мобілізації, посилаючись на бідність і відсутність можливостей для ведення війни. Про це йдеться у вироку Барського районного суду Вінницької області у складі. Стало відомо, що за це його засудили.

За даними суду, житель села Івановець Барської міської ради Вінницької області пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним для мобілізації. У квітні та травні 2024 року чоловік отримав дві повістки, але не з'явився до територіального центру комплектування (ТЦК) для відправлення до військової частини.

На суді чоловік частково визнав свою провину. Він пояснив, що погодився пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) через постійні виклики від працівників територіального центру комплектування (ТЦК).

Після визнання придатним до мобілізації, він заявив, що не може служити через стару травму ноги, хоча підтвердив, що отримав дві повістки. Ухилення від мобілізації він обґрунтував тим, що є "бідним і не має ні дружини, ні дітей, тому не бачить сенсу воювати".

Аналізуючи матеріали справи, суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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