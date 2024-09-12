Анализируя материалы дела, суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

В Винницкой области мужчина, получивший две повестки, отказался от мобилизации, ссылаясь на бедность и отсутствие возможностей для ведения войны. Об этом говорится в приговоре Барского районного суда Винницкой области. Стало известно, что за это его осудили.

По данным суда, житель села Ивановец Барского городского совета Винницкой области прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК), признавшую его пригодным для мобилизации. В апреле и мае 2024 года мужчина получил две повестки, но не явился в территориальный центр комплектования (ТЦК) для отправки в воинскую часть.

На суде мужчина частично признал свою вину. Он пояснил, что согласился пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) из-за постоянных вызовов от работников территориального центра комплектования (ТЦК).

После признания пригодным к мобилизации, он заявил, что не может служить из-за старой травмы ноги, хотя подтвердил, что получил две повестки. Уклонение от мобилизации он обосновал тем, что "бедно и не имеет ни жены, ни детей, поэтому не видит смысла воевать".

Анализируя материалы дела, суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

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