У 2024 році розмір лікарняних в Україні визначається залежно від страхового стажу працівника, зокрема від тривалості стажу та доходу за рік до початку лікарняного.

У 2024 році українські роботодавці зобов'язані виплачувати лікарняні у випадку тимчасової непрацездатності своїх працівників. Розмір цих виплат визначається в залежності від страхового стажу особи.

Про ці нюанси розповіли в управлінні Пенсійного фонду. Виплати лікарняних залежать від страхового стажу, як зазначено у статті 17 закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Фахівці Пенсійного фонду України повідомляють, що сума допомоги з тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною чи членом родини, не може перевищувати максимально допустиму величину бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачено страхові внески (з 1 квітня 2024 року ця сума складає 120 тисяч грн).

Загалом на розмір лікарняних впливають такі фактори:

розмір заробітної плати за рік до початку лікарняного;

кількість страхового стажу;

тривалість лікування;

причина непрацездатності.

Для визначення суми лікарняних обчислюється дохід працівника за 12 місяців перед початком лікарняного періоду, що включає заробітну плату, премії, компенсації та нарахування за відпустку. Отриману суму потрібно поділити на 365 днів.

Страховий стаж має найбільший вплив на розмір виплат. Працівникам нараховують відсоток від середньоденної заробітної плати за день:

до трьох років стажу — 50%;

від трьох до п'яти років стажу — 60%;

від п'яти до восьми років стажу — 70%;

понад вісім років стажу — 100%.

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