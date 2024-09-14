В 2024 году размер больничных в Украине определяется в зависимости от страхового стажа работника, в частности, от продолжительности стажа и дохода за год до начала больничного.

В 2024 г. украинские работодатели обязаны выплачивать больничные в случае временной нетрудоспособности своих работников. Размер этих выплат определяется в зависимости от страхового стажа лица.

Об этих нюансах рассказали в управлении Пенсионного фонда. Выплаты больничных зависят от страхового стажа, как указано в статье 17 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Специалисты Пенсионного фонда Украины сообщают, что сумма пособия по временной нетрудоспособности, включая уход за больным ребенком или членом семьи, не может превышать максимально допустимую величину базы начисления единого взноса, с которой уплачены страховые взносы (с 1 апреля 2024 года эта сумма составляет 120 тысяч ).

В целом на размер больничных влияют следующие факторы:

размер заработной платы за год до начала больничного;

количество страхового стажа;

продолжительность лечения;

причина нетрудоспособности.

Для определения суммы больничных исчисляется доход работника за 12 месяцев до начала больничного периода, включающего заработную плату, премии, компенсации и начисления за отпуск. Получившуюся сумму нужно разделить на 365 дней.

Страховой стаж оказывает наибольшее влияние на размер выплат. Работникам начисляют процент от среднедневной заработной платы за день:

до трех лет стажа – 50%;

от трех до пяти лет стажа – 60%;

от пяти до восьми лет стажа – 70%;

более восьми лет стажа – 100%.

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