До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 18 вересня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Сьогодні в астрології та Таро відбуваються великі зміни.

Нумерологія цього дня виражає енергію числа життєвого шляху, шукача свободи.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 18 вересня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Четвірка Меч, перевернута

Не все терміново, Овен. Деякі завдання, доручення та пункти у твоєму списку справ не вимагають виконання прямо зараз.

Що може зачекати? Настав час витратити трохи енергії на те, щоб розслабитися та насолодитися життям.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернута

За останній рік ви втратили частину себе, але тепер настав час знову відкрити для себе свої інтереси, радості і те, що ви любите робити.

Візьміть хобі, яке вам подобалося раніше. Заплануйте щось просте, повертаючись до звички, яка вам була корисна, але ви її покинули через зайнятість.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов, перевернута

Дуже важливо планувати заздалегідь. У вас є мрії та цілі, яких ви хочете досягти.

Навіщо відкладати їх убік, поспішаючи і не маючи жодних вказівок та цілей?

Знання того, чого ви хочете, - це лише мала частина успіху, а розуміння того, як ви дійдете своєї мети, - це все інше.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Колісниця, перевернута

У цей день у вас може виникнути відчуття, ніби у вас паморочиться в голові.

Події у вашому житті розвиваються так швидко, що важко за ними встигати, коли ви спалюєте свічку з двох кінців і не знаєте, чому віддати пріоритет.

Коли з'являється невпевненість у собі, сповільніть її та поверніться до простоти. Найлегше, коли ви відчуваєте, що у вас є одна річ за раз, на яку можна звернути свою увагу.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Сила, перевернута

Ви відкладали справи на потім, і тепер таймер відраховує час, і вам доведеться зробити те, що ви сказали, чи все кинути.

Що заважає вам йти за мрією прямо зараз? Ви боїтеся зазнати невдачі? Це нормальна реакція, коли починається нова подорож, тому не дозволяйте страху зупинити вас. Продовжуйте рухатися вперед.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Вісімка Кубків, перевернута

Щоразу, коли ви відчуваєте сумнів, прислухайтеся до свого серця.

Ваше серце допоможе вам зрозуміти вашу справжню пристрасть і дасть вам усі причини, через які вам потрібно продовжувати прагнути майбутнього, якого ви хочете мати у своєму житті.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей, перевернута

Плітки і зрада стали тобі болючим уроком.

Ви відчули жало фальшивих друзів, але щодня відсуває їх усе далі й далі у минуле. Ви навчилися покладатися на себе, і хоча урок був важким, ви його не забудете.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута

Ви відчуваєте заціпеніння, і це змушує вас сумніватися у всьому, що ви пережили та вважали реальним.

Такі речі трапляються, але коли вони розуміють, що ваше життя – це низка подій, які покликані розвивати вашу внутрішню силу та мудрість. Ваш досвід має мету.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Помірність, перевернута

Ви мудрі не за роками, і це одна з причин, чому вам нелегко вирішити проблему, як ви усвідомлюєте, що вона виникла.

Ви так багато думали про речі, що розумієте те, чого люди не бачать. Для вас це ясно як день, і з цієї причини ви чутливі та налаштовані на рішення, які легко упустити.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Паж Мечів, перевернута

Хибна тривога. Хтось міг відправити вам повідомлення, не усвідомлюючи, що воно було сприйняте саме так, як було сприйнято.

Важливо, щоб ви не приймали речі надто близько до серця. Іноді потрібно просто ставитись до всього спокійно.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Лицар Пентаклей

У цьому світі все по-різному і останнім часом ви відчуваєте гостроту конкуренції.

Але ви не програєте. Ви приземлитесь на ноги і будете на світлові роки попереду інших.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Карта Таро: Паж Пентаклей

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