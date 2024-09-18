Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 18 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Сегодня в астрологии и Таро происходят большие изменения.

Нумерология этого дня выражает энергию числа жизненного пути 5, искателя свободы.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 18 сентября:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая

Не все срочно, Овен. Некоторые задачи, поручения и пункты в твоем списке дел не требуют выполнения прямо сейчас.

Что может подождать? Пришло время потратить немного энергии на то, чтобы расслабиться и насладиться жизнью.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая

За последний год вы потеряли часть себя, но теперь пришло время заново открыть для себя свои интересы, радости и то, что вы любите делать.

Возьмите хобби, которое вам раньше нравилось. Запланируйте что-то простое, возвращаясь к привычке, которая была вам полезна, но вы ее бросили из-за занятости.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Очень важно планировать заранее. У вас есть мечты и цели, которых вы хотите достичь.

Зачем откладывать их в сторону, торопясь и не имея никаких указаний и целей?

Знание того, чего вы хотите, — это лишь малая часть успеха, а понимание того, как вы доберетесь до своей цели, — это все остальное.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Колесница, перевернутая

В этот день у вас может возникнуть ощущение, будто у вас кружится голова.

События в вашей жизни развиваются с такой скоростью, что трудно за ними поспевать, когда вы сжигаете свечу с двух концов и не знаете, чему отдать приоритет.

Когда появляется неуверенность в себе, замедлите ее и вернитесь к простоте. Легче, когда вы чувствуете, что у вас есть одна вещь за раз, на которую можно направить свое внимание.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Сила, перевернутая

Вы откладывали дела на потом, и теперь таймер отсчитывает время, и вам придется сделать то, что вы сказали, или все бросить.

Что мешает вам следовать за мечтой прямо сейчас? Вы боитесь потерпеть неудачу? Это нормальная реакция, когда начинается новое путешествие, так что не позволяйте страху остановить вас. Продолжайте двигаться вперед.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая

Всякий раз, когда вы чувствуете сомнение, прислушайтесь к своему сердцу.

Ваше сердце поможет вам понять вашу истинную страсть и даст вам все причины, по которым вам нужно продолжать стремиться к будущему, которого вы хотите иметь в своей жизни.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая

Сплетни и предательство стали для тебя болезненным уроком.

Вы ощутили жало фальшивых друзей, но каждый день отодвигает их все дальше и дальше в прошлое. Вы научились полагаться на себя, и хотя урок был тяжелым, вы его не забудете.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Вы чувствуете оцепенение, и это заставляет вас сомневаться во всем, что вы пережили и считали реальным.

Такие вещи случаются, но когда они понимают, что ваша жизнь — это череда событий, которые призваны развивать вашу внутреннюю силу и мудрость. У вашего опыта есть цель.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Умеренность, перевернутая

Вы мудры не по годам, и это одна из причин, почему вам нелегко решить проблему, как только вы осознаете, что она возникла.

Вы так много думали о вещах, что понимаете то, чего не видят люди. Для вас это ясно как день, и по этой причине вы чувствительны и настроены на решения, которые легко упустить.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая

Ложная тревога. Кто-то мог отправить вам сообщение, не осознавая, что оно было воспринято именно так, как было воспринято.

Важно, чтобы вы не принимали вещи слишком близко к сердцу. Иногда нужно просто относиться ко всему спокойно.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

В этом мире все по-разному, и в последнее время вы ощущаете остроту конкуренции.

Но вы не проиграете. Вы приземлитесь на ноги и будете на световые годы впереди остальных.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Карта Таро: Паж Пентаклей

Обязательно проверьте свои сообщения, электронную почту и другие вещи, которые вы используете для общения. Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет, и новости, которых вы ждали, скоро прибудут к вам.

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