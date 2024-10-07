Якщо ви плануєте зберегти свій сад у належному вигляді, варто знати, які рослини потребують укриття на зиму.

Незважаючи на те, що більшість квітів можуть витримати холод, деякі з них все-таки потребують більшого захисту.

Перш ніж укривати рослини, слід дочекатися, поки температура опуститься до 5-7 градусів. Для укриття використовують лапник, спанбонд, опале листя або мішковину. Не рекомендується використовувати поліетилен — під ним рослини можуть пріти та загинути.

Однією з найвразливіших культур є гортензія. Крупнолисті сорти обов’язково потрібно вкривати, інакше їх квіткові бруньки можуть вимерзнути. Метельчаті та деревоподібні гортензії також потребують укриття. Рекомендується звести каркас і накрити його дихаючим матеріалом.

Іриси, особливо бородаті, також потребують захисту. Для зимівлі їх слід вкривати лапником, соломою або спанбондом. Клематиси знімають з опор, укладають на лапник і накривають, а потім засипають листям або вкривають дошками.

Лаванда потребує уваги, особливо якщо це не морозостійкий сорт. Гілки зв’язують і вкривають лапником або спанбондом. Цибулеві рослини, такі як лілії та тюльпани, також слід накривати лапником, оскільки солома приваблює гризунів.

Деревоподібні півонії та рододендрони вимагають укриття мішковиною. Троянди, особливо плетисті, також потребують захисту: їх укладають на лапник, обв’язують спанбондом і утеплюють лапником.

Не забувайте про молоді туї та хвойні. Їх слід зв’язати і вкривати мішковиною. Хости після пожовтіння листя обов’язково укривають лапником або спанбондом.

Правильне укриття рослин допоможе зберегти їх у відмінному стані, щоб вони радували вас наступного сезону!

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