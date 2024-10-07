Незважаючи на те, що більшість квітів можуть витримати холод, деякі з них все-таки потребують більшого захисту.

Перш ніж укривати рослини, слід дочекатися, поки температура опуститься до 5-7 градусів. Для укриття використовують лапник, спанбонд, опале листя або мішковину. Не рекомендується використовувати поліетилен — під ним рослини можуть пріти та загинути.

Однією з найвразливіших культур є гортензія. Крупнолисті сорти обов’язково потрібно вкривати, інакше їх квіткові бруньки можуть вимерзнути. Метельчаті та деревоподібні гортензії також потребують укриття. Рекомендується звести каркас і накрити його дихаючим матеріалом.

гортензія, сад і город

Іриси, особливо бородаті, також потребують захисту. Для зимівлі їх слід вкривати лапником, соломою або спанбондом. Клематиси знімають з опор, укладають на лапник і накривають, а потім засипають листям або вкривають дошками.

Лаванда потребує уваги, особливо якщо це не морозостійкий сорт. Гілки зв’язують і вкривають лапником або спанбондом. Цибулеві рослини, такі як лілії та тюльпани, також слід накривати лапником, оскільки солома приваблює гризунів.

півонії, сад і город

Деревоподібні півонії та рододендрони вимагають укриття мішковиною. Троянди, особливо плетисті, також потребують захисту: їх укладають на лапник, обв’язують спанбондом і утеплюють лапником.

Не забувайте про молоді туї та хвойні. Їх слід зв’язати і вкривати мішковиною. Хости після пожовтіння листя обов’язково укривають лапником або спанбондом.

Правильне укриття рослин допоможе зберегти їх у відмінному стані, щоб вони радували вас наступного сезону!

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