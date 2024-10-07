Если вы планируете сохранить свой сад в должном виде, следует знать, какие растения нуждаются в укрытии на зиму.

Несмотря на то, что большинство цветов могут выдержать холод, некоторые из них все же нуждаются в большей защите.

Прежде чем укрывать растения, следует дождаться, пока температура опустится до 5-7 градусов. Для укрытия используют лапник, спанбонд, опавшие листья или мешковину. Не рекомендуется использовать полиэтилен – под ним растения могут прить и погибнуть.

Одной из самых уязвимых культур является гортензия. Крупнолистные сорта обязательно нужно укрывать, иначе их цветочные почки могут вымерзнуть. Метельчатые и древовидные гортензии также нуждаются в укрытии. Рекомендуется возвести каркас и накрыть его дышащим материалом.

Ирисы, особенно бородатые, тоже нуждаются в защите. Для зимовки их следует укрывать лапником, соломой или спанбондом. Клематисы снимают с опор, укладывают на лапник и накрывают, затем засыпают листьями или укрывают досками.

Лаванда нуждается во внимании, особенно если это не морозостойкий сорт. Ветви связывают и укрывают лапником или спанбондом. Луковые растения, такие как лилии и тюльпаны, также следует накрывать лапником, поскольку солома привлекает грызунов.

Древовидные пионы и рододендроны требуют укрытия мешковиной. Розы, особенно плетистые, также нуждаются в защите: их укладывают на лапник, обвязывают спанбондом и утепляют лапником.

Не забывайте о молодых туях и хвойных. Их следует связать и укрывать мешковиной. Хосты после пожелтения листьев обязательно укрывают лапником или спанбондом.

Правильное укрытие растений поможет сохранить их в отличном состоянии, чтобы они радовали вас в следующем сезоне!

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