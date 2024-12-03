У "Київстар" пояснили, як можна зрозуміти, що інший абонент заблокував ваш номер, внісши його до так званого "чорного списку".

Всі стикалися з такою проблемою, що до якогось номера неможливо додзвонитися, і, як пояснили в компанії "Київстар", на це є кілька можливих причин.

Якщо в оператора немає жодних проблем із сигналом, гудки йдуть, то можливими причинами може бути те, що в абонента, якому ви намагаєтеся додзвонитися:

встановлено фіксований набір;

увімкнено заборону на вхідні або вихідні виклики;

стоїть фільтр дзвінків або вас додали до чорного списку.

Якщо вас додали до чорного списку, то першою ознакою цього може бути те, що ви постійно чуєте лише короткі гудки або ж ваш дзвінок може миттєво скидатися. При цьому довгі гудки також можуть свідчити про те, що вас заблокували, тому що є сервіси, які таким чином маскують блок, аби абонент із чорного списку про це не здогадався.

Якщо у вас є підозра, що ваш номер могли заблокувати, найпростіший спосіб це перевірити – набрати потрібний номер із іншої SIM-карти або, наприклад, з міського телефона.

Також можна перевірити, чи не додали вас до чорного списку, за допомогою послуги "антивизначник номера", яку пропонують всі українські оператори мобільного звʼязку, і Київстар, і Vodafone, і lifecell. У "Київстар" ця послуга коштує 90 гривень на місяць.

Якщо з послугою антивизначник номера ви зателефонуєте до людини, яка, ймовірно, додала вас до чорного списку, то абонент отримає дзвінок від невідомого номера. Так ви зможете самостійно перевірити, чи дійсно вас заблокували.

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