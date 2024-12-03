В "Киевстаре" объяснили, как можно понять, что другой абонент заблокировал ваш номер, внеся его в так называемый "черный список".

Все сталкивались с такой проблемой, что до какого-то номера невозможно дозвониться, и, как объяснили в компании "Киевстар", на это есть несколько возможных причин.

Если у оператора нет никаких проблем с сигналом, гудки идут, то возможными причинами может быть то, что у абонента, которому вы пытаетесь дозвониться:

установлен фиксированный набор;

включен запрет на входящие или исходящие вызовы;

стоит фильтр звонков или вас добавили в черный список.

Если вас добавили в черный список, то первым признаком этого может быть то, что вы постоянно слышите только короткие гудки или ваш звонок может мгновенно сбрасываться. При этом длинные гудки также могут свидетельствовать о том, что вас заблокировали, потому что есть сервисы, которые маскируют блок, чтобы абонент из черного списка об этом не догадался.

Если у вас есть подозрение, что ваш номер могли заблокировать, простой способ это проверить – набрать нужный номер с другой SIM-карты или, например, с городского телефона.

Также можно проверить, не добавили ли вас в черный список, с помощью услуги "антиопределитель номера", которую предлагают все украинские операторы мобильной связи, и Киевстар, и Vodafone, и lifecell. В "Киевстаре" эта услуга стоит 90 гривен в месяц.

Если с услугой антиопределитель номера вы позвоните человеку, который, вероятно, добавил вас в черный список, то абонент получит звонок от неизвестного номера. Так вы сможете самостоятельно проверить, действительно ли вас заблокировали.

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