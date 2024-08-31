Дізнайтеся, як ефективно відновити ґрунт після вирощування огірків за допомогою біопрепаратів, органічних добрив та сидератів.

Огірки значно виснажують ґрунт, адже за час свого росту витягають з нього всі необхідні поживні елементи. Щоб відновити ґрунт після вирощування огірків і забезпечити хороший врожай у наступному сезоні, слід врахувати кілька важливих кроків. Ось кілька порад, як ефективно відновити ґрунт після вирощування огірків, за версією «Добрі новини».

Знезаражування ґрунту

Перше, що потрібно зробити для відновлення ґрунту після вирощування огірків, – це знезаразити його від хвороб і шкідників. Для цього можна використовувати готові засоби для оздоровлення ґрунту, але біопрепарати, що містять живі корисні бактерії, є більш ефективними. Важливо пам’ятати, що ці засоби працюють краще при температурі понад 10 градусів Цельсія.

Можна також застосувати звичайну марганцівку. Розведіть половину чайної ложки марганцівки в 1 літрі гарячої води, потім розбавте отриманий розчин ще 10 літрами води. Пролийте ґрунт цим розчином і перекопайте його для ефективного знезараження, що також допоможе у відновленні ґрунту після вирощування огірків.

Внесення поживних речовин

Другий крок для відновлення ґрунту після вирощування огірків – це внесення поживних речовин. Огірки добре реагують на органічні добрива, тому підготовку ґрунту краще проводити восени. Використовуйте осінні мінеральні добрива, які містять фосфор і калій, або органічні добрива.

Гній є найціннішим органічним добривом, яке потрібно вносити помірно для відновлення ґрунту після вирощування огірків. Розкладайте гній на поверхні ґрунту і трохи розпушуйте. Це дозволить гною поступово віддавати свої поживні речовини. Рекомендується використовувати 3-4 кілограми гною на 1 квадратний метр. Якщо гній відсутній, компост стане чудовою альтернативою для відновлення ґрунту після вирощування огірків.

Посів сидератів

Ще один спосіб відновити ґрунт після вирощування огірків – це посіяти сидерати. Гірчиця, овес, ріпак, горох, жито, конюшина, гречка та інші сидерати швидко ростуть і нарощують зелену масу. Важливо зрізати їх до цвітіння, а потім розкласти по грядках або закласти неглибоко в ґрунт. Зелені рослинні залишки збагачують ґрунт корисними речовинами, а коренева система перегниває, допомагаючи в відновленні ґрунту після вирощування огірків.

Дотримуючи цих рекомендацій, ви зможете успішно відновити ґрунт після вирощування огірків і забезпечити хороший врожай у наступному сезоні.

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