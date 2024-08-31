Огірки значно виснажують ґрунт, адже за час свого росту витягають з нього всі необхідні поживні елементи. Щоб відновити ґрунт після вирощування огірків і забезпечити хороший врожай у наступному сезоні, слід врахувати кілька важливих кроків. Ось кілька порад, як ефективно відновити ґрунт після вирощування огірків, за версією «Добрі новини».
- Знезаражування ґрунту
Перше, що потрібно зробити для відновлення ґрунту після вирощування огірків, – це знезаразити його від хвороб і шкідників. Для цього можна використовувати готові засоби для оздоровлення ґрунту, але біопрепарати, що містять живі корисні бактерії, є більш ефективними. Важливо пам’ятати, що ці засоби працюють краще при температурі понад 10 градусів Цельсія.
Можна також застосувати звичайну марганцівку. Розведіть половину чайної ложки марганцівки в 1 літрі гарячої води, потім розбавте отриманий розчин ще 10 літрами води. Пролийте ґрунт цим розчином і перекопайте його для ефективного знезараження, що також допоможе у відновленні ґрунту після вирощування огірків.
- Внесення поживних речовин
Другий крок для відновлення ґрунту після вирощування огірків – це внесення поживних речовин. Огірки добре реагують на органічні добрива, тому підготовку ґрунту краще проводити восени. Використовуйте осінні мінеральні добрива, які містять фосфор і калій, або органічні добрива.
Гній є найціннішим органічним добривом, яке потрібно вносити помірно для відновлення ґрунту після вирощування огірків. Розкладайте гній на поверхні ґрунту і трохи розпушуйте. Це дозволить гною поступово віддавати свої поживні речовини. Рекомендується використовувати 3-4 кілограми гною на 1 квадратний метр. Якщо гній відсутній, компост стане чудовою альтернативою для відновлення ґрунту після вирощування огірків.
- Посів сидератів
Ще один спосіб відновити ґрунт після вирощування огірків – це посіяти сидерати. Гірчиця, овес, ріпак, горох, жито, конюшина, гречка та інші сидерати швидко ростуть і нарощують зелену масу. Важливо зрізати їх до цвітіння, а потім розкласти по грядках або закласти неглибоко в ґрунт. Зелені рослинні залишки збагачують ґрунт корисними речовинами, а коренева система перегниває, допомагаючи в відновленні ґрунту після вирощування огірків.
Дотримуючи цих рекомендацій, ви зможете успішно відновити ґрунт після вирощування огірків і забезпечити хороший врожай у наступному сезоні.
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