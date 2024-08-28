Дізнайтеся, як ефективно і бюджетно позбутися фітофтори на помідорах, використовуючи прості засоби, які є в кожному домогосподарстві.

Всі городники знають, що фітофтороз, або просто фітофтора, є однією з найнеприємніших хвороб помідорів. Це захворювання може значно підкосити настрій будь-якого дачника і знизити врожай.

Ми поділимося ефективними і недорогими методами, як позбутися фітофтори на помідорах. Щоб успішно боротися з фітофторозом, вам знадобляться молоко, йод і борна кислота, яку можна придбати в будь-якій аптеці або садівничому магазині.

Молоко містить безліч корисних мікроелементів, таких як фосфор, кальцій, вітаміни групи В і лактоза, які можуть допомогти позбутися фітофтори на помідорах. Крім того, молоко утворює на листі захисну плівку, яка перешкоджає атакам шкідників.

Борна кислота, як видно з назви, містить бор — елемент, який необхідний для правильного розвитку рослин. Цей препарат допомагає позбутися фітофтори на помідорах, сприяючи утворенню нових зав’язей, продовжуючи період плодоношення та підвищуючи цукристість плодів, а також захищаючи від грибкових спір. Йод є потужним антисептиком, який допомагає боротися з бактеріями і вірусами, підвищує імунітет рослин і їх стійкість до несприятливих умов.

Щоб приготувати корисне добриво для позбавлення від фітофтори на помідорах, змішайте 1 грам порошкової борної кислоти і 3 краплі йодної настойки з 1 літром свіжого нежирного молока. Розбавте цю суміш 10 літрами чистої води, ретельно перемішайте і використовуйте для обробки листя томатів у ранкові або вечірні години.

Ці прості та економічні методи допоможуть вам позбутися фітофтори на помідорах і позитивно вплинуть на розвиток ваших рослин. Спробуйте ці способи на своїх грядках і переконайтесь в їх ефективності самостійно.

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