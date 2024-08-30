Дізнайтеся, як ефективно розмножити чорну смородину восени, щоб отримати до чотирьох нових здорових кущів з одного.

Якщо у вас є кілька кущів смородини на ділянці, осінь – це найкращий час, щоб розмножити чорну смородину. Цей період ідеально підходить для розмноження чорної смородини живцями, адже він дозволяє швидко та легко виростити до чотирьох нових здорових кущів з одного. Так ви зможете розмножити чорну смородину і зберегти всі цінні характеристики материнської рослини.

Вибір та підготовка живців

Щоб розмножити чорну смородину, спочатку виберіть молодий і здоровий кущ, що добре плодоносить. З нього зріжте однорічні, добре визрілі пагони – вони найкраще підходять для розмноження чорної смородини.

Розріжте ці пагони на частини, кожна з яких повинна мати чотири бруньки. Нижній зріз робіть косим, прямо перед брунькою, а верхній – поперечним, на 2 сантиметри вище верхньої бруньки. Уникайте використання верхівкових частин пагона, оскільки вони гірше вкорінюються, тому краще не використовувати їх для розмноження чорної смородини.

Підготовка ґрунту та добрив

Щоб успішно розмножити чорну смородину, важливо правильно підготувати ґрунт. Він має бути добре перекопаним і удобреним. Найкраще використовувати органічні добрива, такі як перегній або компост. З мінеральних добрив підійдуть фосфорні та калійні. Свіжий гній використовувати не рекомендується, оскільки він може зашкодити молодим рослинам, які ви плануєте розмножити.

Процес посадки живців

Коли ви розмножуєте чорну смородину, садіть живці під кутом приблизно 45 градусів, залишаючи одну бруньку над поверхнею землі, спрямовану вгору. Забезпечте відстань між живцями приблизно 15 сантиметрів.

Навіть якщо ви плануєте виростити лише один саджанець, висадіть кілька живців, щоб мати можливість вибрати найсильніший. Ущільніть ґрунт навколо посадок і рясно полийте.

Після посадки живці потребуватимуть догляду. Навесні, коли на них з’являться нові пагони, не забудьте підживити рослини азотним добривом, щоб стимулювати їхній ріст. Так ви зможете успішно розмножити чорну смородину і отримати здорові кущі.

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