Дізнайтеся, як правильно використовувати опале листя на городі, щоб покращити родючість ґрунту та підготувати ділянку до зими.

Опале листя може стати вашим незамінним помічником на городі. Ось як правильно використовувати опале листя на городі, щоб вашій ділянці позаздрили навіть сусіди.

Як використовувати опале листя на городі

Більшість плодових дерев є листопадними, і восени городники стикаються з проблемою надмірної кількості опалого листя. Однак просто викидати його не варто. Адже правильне використання опалого листя на городі дозволить вам отримати безліч переваг. В ньому міститься безліч поживних речовин, які можуть допомогти вашій ділянці та захистити її від суворих зимових умов.

Ресурс опалого листя

Замість того, щоб просто вивозити листя з ділянки, розгляньте його як цінний ресурс. Ось два основні способи, як можна використовувати опале листя на городі, щоб покращити стан вашого городу. В умовах частих холодних весен, які стали характерними для регіонів з помірним кліматом, теплі грядки стають дедалі популярнішими. Експерти рекомендують додавати опале листя до таких грядок разом із сидератами та гілочками для покращення їх якості.

Спалювання листя

Щодо спалювання опалого листя, ця тема викликає суперечки. Найкраще спалювати тільки те листя, яке потрібно для отримання золи, а не всю його кількість. Зола з опалого листя є багатою на калій і є цінним добривом, яке можна використовувати на городі для підживлення ґрунту навесні. Правильне використання опалого листя на городі допоможе вам забезпечити родючість і здоров'я ґрунту.

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