Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 1 вересня.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 1 вересня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 1 вересня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Десятка Мечів

Бережіть себе та майте запасний план. Десятка Меч — це попередження про те, що незабаром на вас може чекати велика катастрофа.

Хтось може вибити ґрунт з-під ваших ніг і змусити вас думати, що всі ваші плани – це безумство. Будьте певні, що стоїте на власних ногах, Овен. Найкраще, коли ви знаєте, на кого ви розраховуєте.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Двійка Пентаклей Перевернута

Одна річ — боротися з рештою, і зовсім інша — сперечатися з самим собою.

Ви ведете внутрішній діалог, який ні до чого не спричинив.

Це вимотує, чи не так? Ось чому вам просто потрібно припинити це божевілля. Зробіть вибір та дотримуйтесь його.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Двійка Кубків Перевернута

Ви не знаєте всього, так навіщо вдавати, що знаєте. Ви відомі тим, що передчасно лідируєте. Але вам потрібно просто сидіти та слухати інших.

Вони можуть сказати багато того, що ви ще не чули. Ясність приходить, коли ви налаштовуєтеся на те, що відбувається довкола вас, і ви усвідомлюєте те, чого раніше не помічали.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Паж Пентаклей

Поставте міні-ціль на тиждень. У вас багато мрій та надій. Немає причин, через які ви не можете побачити, як вони здійснюються. Це не станеться відразу.

Вам знадобиться багато терпіння, але не відступайте від своєї мети і дивіться, як крок за кроком ви зможете закладати цеглини у фундамент, а потім будувати.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Світ, перевернута

Ви думали, що впоралися із цим завданням, але обставини склалися так, що ви не отримали того, на що сподівалися.

Хтось інший отримав підвищення чи похвалу за те, що, на вашу думку, повинно було дістатись вам. Не йдіть через те, що ваше его зачеплене. Залишайтеся. Ви наступний, хто підніметься сходами успіху.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Двійка Меч, перевернута

Ніхто не любить почуватися застряглим у колії. Ви відчуваєте, що нічого з того, що ви робите, не працює і не приводить вас будь-куди.

Отже, ви не були настільки активними або амбітними, але це те, що вам потрібно зробити, щоб потрапити туди, куди ви хочете. Немає заміни послідовності чи завзятої праці.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Суд

Якщо ви у чомусь не впевнені, не біжіть до інших, щоб послухати, що вони можуть зробити.

Це не тільки призведе до ще більшої плутанини, але й змусить вас відчувати ще більшу незручність щодо того, що вам потрібно з'ясувати.

Знайдіть одну людину, яка, як ви знаєте, може направити вас до потрібного ресурсу. Шукайте надійних людей, які будуть спрямовувати вас зараз.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Смерть

Кінець речей залишає всіх у меланхолії. Ти не перший, хто відчуває укол гіркої насолоди.

Одна твоя сторона сумує. Інша твоя частина сповнена полегшення від того, що починається наступний розділ, і те, що мало закінчитися, вже позаду.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Маг

Ніщо не говорить про те, що мене не можна боксувати, як людину, яка постійно винаходить себе заново.

У житті є речі, які не можуть залишатися колишніми, і для вас це все, що ви робите – змінюватись. Дивно бути законодавцем моди, чи не так?

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Трійка Жезлів

Нове ніколи не буває простим у реалізації. Зміни - це велика справа для багатьох людей, яким подобається існуючий стан речей.

Не дозволяйте слабкості інших пригнічувати вашу творчість. Ви повинні бути собою, незважаючи ні на що.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Зірка, перевернута

Іноді здається, що Бог мовчить. Це може змусити вас відчути різні види гніву, коли ваші молитви здаються непочутими.

Ваше життя і все в ньому має свою мету, і навіть якщо здається, що всесвіт безмовний і не рухомий нею, це не означає, що ви самотні в цьому світі.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Імператриця, перевернута

Сильна сторона не робить вас менш м'яким, ніж ви є насправді.

Може здатися, що ви відмовляєтеся від своїх жіночих почуттів, щоб самоствердитися, але бути сильною може бути настільки ж жіночною, як і все інше у вашому житті.

Вам потрібно навчитися почуватися комфортніше з цією стороною себе, і коли ви це зробите, ви більше ніколи не будете її недооцінювати.

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