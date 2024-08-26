Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября для всех знаков Зодиака, астрологи вернулись со свежим гаданием.

Чего вы ждете от следующих 7 дней? Астрологи расскажут о Вашем знаке Зодиака.

Вот еженедельный прогноз всех солнечных знаков от астролога на картах Таро Сони Малик.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Хорошая неделя для вас впереди. Вас ждет большой успех. Пришло время побаловать женщин вокруг вас, будь то ваша мать, жена или сестра.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Эта неделя может принести вам хорошие новости. Хорошее время для вас, отпразднуйте с семьей.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

На этой неделе вы можете отправиться в путешествие. У вас есть его благословение, и вам просто нужно позаботиться о своем здоровье.

Рак (21 июня – 22 июля)

Если вы ждали свадьбы, то на этой неделе вы можете получить хорошие новости. Берегите свое здоровье.

Лев (23 июля – 22 августа)

Убедитесь, что вы хорошо одеваетесь каждый день. У вас может появиться возможность пойти в какое-то особенное место.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Не очень хорошая неделя для вас на этой неделе. Вам нужно оставить свое эго в стороне и поговорить с семьей о вещах.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Вы заботитесь о своем здоровье? На этой неделе у вас могут диагностировать проблемы со здоровьем. Измените свой рацион и будьте здоровы.

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Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Вы можете получить хорошие возможности, связанные с бизнесом, недвижимостью или услугами. Не упустите это. Будьте бдительны.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Хорошая неделя для вас. Примите совет и благословение от старших, прежде чем делать что-то новое. Не вкладывайтесь ни в какие новые проекты на этой неделе.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Вы можете запланировать поездку на этой неделе. Следите за своими деньгами, не давайте их никому в долг.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Хорошее время для вас на этой неделе. Вам нужно сбалансировать свою жизнь, чтобы добиться успеха. На этой неделе вы можете получить хорошие новости.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Хорошее время для вас на этой неделе. У вас может появиться возможность посетить новое место. Если вы планируете что-то новое, например, покупку недвижимости или рождение ребенка, это хорошее время для вас.

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