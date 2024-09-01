Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 1 сентября.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 1 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 1 сентября:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Десятка Мечей

Берегите себя и имейте запасной план. Десятка Мечей — это предупреждение о том, что вскоре вас может ожидать большая катастрофа.

Кто-то может выбить почву из-под ваших ног и заставить вас думать, что все ваши планы — это безумие. Будьте уверены, что стоите на собственных ногах, Овен. Лучше всего, когда вы знаете, на кого вы рассчитываете.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Двойка Пентаклей Перевернутая

Одно дело — бороться со всеми остальными, и совсем другое — спорить с самим собой.

Вы ведете внутренний диалог, который ни к чему не привел.

Это изматывает, не так ли? Вот почему вам просто нужно прекратить это безумие. Сделайте выбор и придерживайтесь его.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Двойка Кубков Перевернутая

Вы не знаете всего, так зачем притворяться, что знаете. Вы известны тем, что преждевременно лидируете. Но вам нужно просто сидеть и слушать других.

Они могут сказать много того, что вы еще не слышали. Ясность приходит, когда вы настраиваетесь на то, что происходит вокруг вас, и вы осознаете то, чего раньше не замечали.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Паж Пентаклей

Поставьте мини-цель на неделю. У вас много мечтаний и надежд. Нет причин, по которым вы не можете увидеть, как они сбываются. Это не произойдет в одночасье.

Вам понадобится много терпения, но не отступайте от своей цели и смотрите, как шаг за шагом вы сможете закладывать кирпичики в фундамент, а затем строить.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Мир, перевернутая

Вы думали, что справились с этим заданием, но обстоятельства сложились так, что вы не получили того, на что надеялись.

Кто-то другой получил повышение или похвалу за то, что, по-вашему, должно было достаться вам. Не уходите из-за того, что ваше эго задето. Оставайтесь. Вы следующий, кто поднимется по лестнице успеха.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая

Никто не любит чувствовать себя застрявшим в колее. Вы чувствуете, что ничего из того, что вы делаете, не работает и не приводит вас куда-либо.

Итак, вы не были столь активны или амбициозны, но это то, что вам нужно сделать, чтобы попасть туда, куда вы хотите. Нет замены последовательности или упорному труду.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Суд

Если вы в чем-то не уверены, не бегите к остальным, чтобы послушать, что они могут сделать.

Это не только приведет к еще большей путанице, но и заставит вас чувствовать еще большую неловкость относительно того, что вам нужно выяснить.

Найдите одного человека, который, как вы знаете, может направить вас к нужному ресурсу. Ищите надежных людей, которые будут направлять вас сейчас.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Смерть

Конец вещей оставляет всех в меланхолии. Ты не первый, кто чувствует укол горькой сладости.

Одна твоя сторона грустит. Другая твоя часть полна облегчения от того, что начинается следующая глава, и то, что должно было закончиться, уже позади.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Маг

Ничто не говорит о том, что меня нельзя боксировать, как человека, который постоянно изобретает себя заново.

В жизни есть вещи, которые не могут оставаться прежними, и для вас это все, что вы делаете - меняться. Удивительно быть законодателем моды, не правда ли?

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Тройка Жезлов

Новое никогда не бывает простым в реализации. Изменения — это большое дело для многих людей, которым нравится существующее положение вещей.

Не позволяйте слабости других подавлять ваше творчество. Вы должны быть собой, несмотря ни на что.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Звезда, перевернутая

Иногда кажется, что бог молчит. Это может заставить вас почувствовать всевозможные виды гнева, когда ваши молитвы кажутся неуслышанными.

Ваша жизнь и все в ней имеет свою цель, и даже если кажется, что вселенная безмолвна и не движима ею, это не значит, что вы одиноки в этом мире.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Императрица, перевернутая

Сильная сторона не делает вас менее мягче, чем вы есть на самом деле.

Может показаться, что вы отказываетесь от своих женских чувств, чтобы самоутвердиться, но быть сильной может быть столь же женственной, как и все остальное в вашей жизни.

Вам нужно научиться чувствовать себя более комфортно с этой стороной себя, и когда вы это сделаете, вы больше никогда не будете ее недооценивать.

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