Дізнайтеся, як правильно доглядати за полуницею після збору врожаю, щоб забезпечити собі багатий урожай ягід наступного року.

Не можна забувати про полуницю після збору врожаю. У цей період вона потребує особливої уваги, щоб отримати багатий врожай полуниці наступного року.

Після збору ягід, у серпні-вересні, полуницю необхідно регулярно поливати, якщо немає дощів. Це допоможе коріння легше перенести зимові морози, тому ґрунт має бути добре зволоженим. Тільки так можна забезпечити, щоб ваша полуниця добре підготувалася і ви змогли отримати багатий врожай полуниці.

Якщо листя рослин заражене хворобами, обробіть їх у вересні-жовтні мідним купоросом для боротьби з шкідниками. Це теж важливий крок на шляху до того, щоб отримати багатий врожай полуниці.

Також важливо правильно підготувати ґрунт. Для цього засівайте грядку сидератами — гірчицею, овесом, редькою, ріпаком або фацелією. Сидерати збережуть поживні речовини в ґрунті, збагачують землю азотом і запобігають росту бур’янів. Коли сидерати досягають висоти 10 см, їх слід зрізати або скосити і залишити в міжряддях як мульчу. Це захистить коріння від холоду і при розкладанні забезпечить ґрунт азотом, що теж допоможе отримати багатий врожай полуниці.

У вересні в міжряддях полуниці можна посадити озимий часник і кріп, а навесні — календулу або чорнобривці. Правильний догляд за полуницею забезпечить вам можливість отримати багатий врожай полуниці. Не забувайте, що кущі досягають максимального врожаю на другий-третій рік, а на четвертий рік їх потрібно оновлювати, саджаючи нові рослини.

Слідуйте цим простим рекомендаціям, і ви зможете отримати багатий врожай полуниці наступного року.

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