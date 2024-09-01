Щоб забезпечити добрий урожай полуниці навесні, важливо знати, як захистити полуницю від шкідників восени. Якщо не провести обробку, шкідники, такі як блішка і довгоносики, прокинуться при температурі +15 градусів і почнуть їсти молоді листочки полуниці, що серйозно вплине на майбутній урожай.

Щоб ефективно захистити полуницю від шкідників, важливо застосовувати кілька методів. Після зимової сплячки голодні комахи можуть перейти на інші рослини, такі як малина, смородина, і навіть загрожувати їхньому здоров'ю. Щоб запобігти цьому, спробуйте ці способи захистити полуницю від шкідників:

Обробіть кущики просіяною деревною золою, змішаною з тютюновим пилом. Це допоможе захистити полуницю від шкідників. Обприскати полуницю розчином, що складається з півтора чайних ложок оцтової есенції, розведених у двох літрах води. Цей метод також ефективний для захисту полуниці від шкідників. Посипте полуницю сумішшю червоного та чорного меленого перців, щоб забезпечити ще один рівень захисту. Розчиніть один тюбик зубної пасти у десяти літрах води, додайте 30 грамів струженого дьогтьового мила і ретельно розмішайте. Потім обприскати рослини з дрібного пульверизатора, щоб захистити полуницю від шкідників. Можна також просипати грядку зубним порошком навколо кущиків. Це ще один спосіб захистити полуницю від шкідників.

Додатково, висаджування кропу, чорнобривців, календули або часнику між полуницею може відлякувати шкідників завдяки їх аромату, що допоможе захистити полуницю від шкідників.

Зверніть увагу, що якщо шкідники вже є на вашій ділянці, краще не висаджувати хрестоцвіті сидерати, оскільки вони можуть служити зимовим притулком для шкідників. Забезпечте належний захист рослин восени, щоб навесні ваша полуниця отримала хороший старт для рясного врожаю.

Читайте також:

Це смачніше, ніж окрошка: зірка "Мастер Шеф" дала простий рецепт холодного супу

Ідеальне поєднання: рецепт оригінального салату з морквою по-корейськи та грибами

Готуйте з різними начинками: простий рецепт галети від переможниці "Мастер Шеф" Глінської