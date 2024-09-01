Чтобы обеспечить хороший урожай клубники весной важно знать, как защитить клубнику от вредителей осенью. Если не провести обработку, вредители, такие как блошка и долгоносики, проснутся при температуре +15 градусов и начнут есть молодые листики клубники, что серьезно повлияет на будущий урожай.

Чтобы эффективно оградить клубнику от вредителей, важно применять несколько методов. После зимней спячки голодные насекомые могут перейти на другие растения, такие как малина, смородина, а также угрожать их здоровью. Чтобы предотвратить это, попробуйте эти способы защитить клубнику от вредителей:

Разделайте кустики просеянной древесной золой, смешанной с табачной пылью. Это поможет оградить клубнику от вредителей. Опрыскать клубнику раствором, состоящий из полутора чайных ложек уксусной эссенции, разбавленных в двух литрах воды. Этот метод также эффективен для защиты клубники от вредителей. Посыпьте клубнику смесью красного и черного молотого перца, чтобы обеспечить еще один уровень защиты. Растворите один тюбик зубной пасты в десяти литрах воды, добавьте 30 г струженого дегтевого мыла и тщательно размешайте. Затем опрыскайте растения из мелкого пульверизатора, чтобы защитить клубнику от вредителей. Можно также просыпать грядку зубным порошком вокруг кустов. Это еще один способ оградить клубнику от вредителей.

Дополнительно, высадка укропа, бархатцев, календулы или чеснока между клубникой может отпугивать вредителей благодаря их аромату, что поможет защитить клубнику от вредителей.

Обратите внимание, что если вредители уже есть на вашем участке, лучше не высаживать крестоцветные сидераты, поскольку они могут служить зимним приютом для вредителей. Обеспечьте должную защиту растений осенью, чтобы весной ваша клубника получила хороший старт для обильного урожая.

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