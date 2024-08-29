Дізнайтеся, як правильно пересадити полуницю на нове місце, щоб забезпечити її здоровий ріст і рясний урожай ягід.

Пересадка полуниці на нове місце є важливим етапом у догляді за цією рослиною. Полуниця, залежно від сорту, може активно плодоносити до трьох років. За цей час рослини розростаються, утворюючи нові розетки. Внаслідок цього їм стає тісно, що призводить до дефіциту поживних речовин і, як результат, до зменшення розміру та кількості ягід.

Щоб уникнути цих проблем, періодично потрібно пересаджувати полуницю на нове місце.

Зазвичай пересадку полуниці на нове місце здійснюють з середини серпня до кінця вересня. В цей час спека спадає, і рослини мають шанс прижитися до холодів.

Після того як ви пересадили полуницю на нове місце, корисно обробити кущі, щоб захистити їх від шкідників і хвороб. Для цього приготуйте розчин: в лійку з водою додайте 15 крапель йоду і 2 грами борної кислоти. Добре перемішайте і поливайте під кожен кущ, попередньо зволоживши ґрунт (після дощу або хорошого поливу). Слідкуйте, щоб розчин не потрапляв на листя, це особливо важливо після стрижки полуниці.

Таке оброблення допоможе відлякати шкідників на два роки. Перед тим як пересадити полуницю на нове місце, обробіть усю плантацію цим розчином. Через три-чотири дні після обробки сміливо садіть рослини. Цей розчин також можна використовувати для подальшого підживлення. Якщо хочете уникнути ризику опіків коренів від надмірного йоду, можна замінити його на слабо-рожевий розчин марганцівки.

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