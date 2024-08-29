Узнайте, как правильно пересадить клубнику на новое место, чтобы обеспечить ее здоровый рост и обильный урожай ягод.

Пересадка клубники на новое место является важным этапом по уходу за этим растением. Клубника, в зависимости от сорта, может активно плодоносить до трех лет. За это время растения разрастаются, образуя новые розетки. В результате им становится тесно, что приводит к дефициту питательных веществ и, как результат, к уменьшению размера и количества ягод.

Чтобы избежать этих проблем, периодически нужно пересаживать клубнику на новое место.

Обычно пересадку клубники на новое место производят с середины августа до конца сентября. В это время жара спадает, и у растений есть шанс прижиться к холодам.

После того, как вы пересадили клубнику на новое место, полезно обработать кусты, чтобы защитить их от вредителей и болезней. Для этого приготовьте раствор: в лейку с водой добавьте 15 капель йода и 2 грамма борной кислоты. Хорошо перемешайте и поливайте под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или хорошего полива). Следите, чтобы раствор не попадал на листья, это особенно важно после стрижки клубники.

Такая обработка поможет отпугнуть вредителей на два года. Перед тем, как пересадить клубнику на новое место, обработайте всю плантацию этим раствором. Через три-четыре дня после обработки смело сажайте растения. Этот раствор также можно использовать для дальнейшей подкормки. Если хотите избежать риска ожогов корней от чрезмерного йода, можно заменить его слабо-розовым раствором марганцовки.

Читайте также:

Это вкуснее окрошки: звезда "Мастер Шеф" дала простой рецепт холодного супа

Идеальное сочетание: рецепт оригинального салата с морковью по-корейски и грибами

Готовьте с разными начинками: простой рецепт галеты от победительницы "Мастер Шеф" Глинской