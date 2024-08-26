Якщо ваша полуниця починає погано плодоносити, це може бути сигналом, що потрібно позбавитися від кущів полуниці. Навіть регулярне підживлення і обробка не допоможуть, якщо рослини стали "старими" або "хворими". Ось три ознаки, які свідчать про те, що варто позбавлятися від кущів полуниці.

Вік кущів: Кущі полуниці старше п'яти років слід замінювати. Полуниця найкраще плодоносить на другий рік після посадки. Якщо ви помічаєте, що кущі три роки поспіль дають мало ягід і часто хворіють, це чіткий сигнал, що потрібно позбавитися від кущів полуниці.

Здоров'я рослин: Якщо кущі полуниці спочатку давали великий і якісний урожай, а потім раптово почали в’янути, гнити або сохнути, це може бути через надмірну вологу від дощів або неправильний полив. Також може бути, що рослини отримували недостатнє або невчасне підживлення. У будь-якому випадку, це може бути привід, щоб розглянути можливість позбавитися від кущів полуниці.

Тип кущів: Ваші кущі можуть бути переважно "чоловічими", які легко впізнати за густим яскравим листям. Вони мають дрібні ягоди і їх основна роль — запилювати "жіночі" кущі, що дають рясний урожай. Тому, якщо ви виявили багато таких рослин, це знак, що варто позбавитися від кущів полуниці.

Навіть якщо у вас сортова полуниця, раз на п’ять років потрібно пересаджувати рослини. Тож не забувайте про ці ознаки і вчасно позбавляйтеся від кущів полуниці для отримання гарного врожаю.

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